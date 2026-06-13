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Fortalecen apoyo comunitario al Programa de Atención Materno Infantil en Florida

Editor Web Radio Santa Cruz

Florida, Camagüey, 12 de jun.- Es crucial que las familias y la comunidad actúen de manera proactiva en el apoyo al Programa de Atención Materno Infantil (PAMI) del municipio, especialmente en la protección de embarazadas, madres y recién nacidos.

Autoridades del gobierno provincial y del Sistema de Salud Pública local han expresado su preocupación por más de 20 mujeres embarazadas en situaciones de riesgo que se niegan a ingresar en instituciones maternas. Este comportamiento no solo pone en peligro sus vidas y las de sus bebés, sino que también compromete su bienestar familiar y los indicadores del programa materno infantil.

La decisión de no seguir las recomendaciones médicas para un ingreso adecuado en casos de alto riesgo obstétrico es un derecho; sin embargo, representa un desafío a los esfuerzos de los profesionales de la salud y al Estado cubano en la atención al embarazo.

Por ello, es fundamental que el entorno de la gestante —familia, amigos, vecinos y organizaciones comunitarias— tomen un papel activo en concienciar y exigir el cumplimiento de las directrices establecidas, garantizando así un parto seguro y saludable para madre e hijo. (Tomado de Radio Cadena Agramonte)

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