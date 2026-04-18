La sonrisa de los niños cubanos, es expresión de felicidad

Santa Cruz del Sur, 18 abr.- Expresión de la felicidad de los niños cubanos es su sonrisa. Es la satisfacción de vivir en una Isla en Revolución libre y soberana, que respeta sus derechos y dignidad. Los ayuda a crecer seguros hacia el futuro.

Verlos compartir los juguetes con otros pequeños, la merienda escolar al momento del receso o cuando descubren que algún compañero de pupitre llevó menos alimentos compartiendo lo que tienen, es muestra de la solidaridad a la que el egoísmo no podrá nunca detener. Un valor fundamental aprendido en el hogar y la escuela.

José Martí, Fidel, Raúl, el Che y Camilo Cienfuegos mostraron su amor por los pequeños príncipes, como lo ha manifestado también el Presidente de la República Miguel Mario Díaz Canel Bermúdez, quien fue participe activo de la aprobación del Código de la Niñez, la Adolescencia y la Juventud.

En la Cuba bloqueada cerca de siete décadas por el imperialismo norteamericano, sumando en estos tiempos el cerco petrolero a fin de incrementar los malestares del pueblo, nunca estarán ausentes las risas espontáneas de los infantes. A ellos la Revolución Socialista le garantiza lo imprescindible para que continúen siendo felices.