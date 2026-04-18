Aprueban condición migratoria para inversores cubanos en el exterior

La Habana, 18 abr.- El documento legal instituye dicha condición migratoria a los ciudadanos cubanos residentes en el exterior que lo soliciten y participen en el modelo económico cubano, de acuerdo con lo establecido en las normas que reglamenten esta disposición, destacó el Parlamento en su sitio web.

Precisa el reporte que la norma se encuentra en correspondencia con las medidas aprobadas por el Gobierno de la República de Cuba sobre la participación en las modalidades de la economía a los ciudadanos cubanos residentes en el exterior, las cuales fueron informadas el pasado 16 de marzo; así como con lo estipulado en la Ley 171 de Migración y en la Ley 118 de Inversión Extranjera.

En la reunión, encabezada por el Presidente del Consejo de Estado, Esteban Lazo, también se adoptó el acuerdo de ese órgano que unifica la actividad de Atención a la Población en un solo departamento que radicará en la sede de las asambleas municipales del Poder Popular.

La actividad, hasta este momento, se encontraba dividida en dos estructuras: una en este órgano municipal y otra en los consejos de la Administración Municipal.

Durante la sesión ordinaria se evaluó que en el Quinto Período Ordinario de Sesiones de la Asamblea Nacional del Poder Popular, en su X Legislatura, desarrollado en diciembre de 2025, estaban previstos algunos temas que no fueron evaluados en esa ocasión; debido a los ajustes realizados en su orden del día y el tiempo de duración de la reunión.

Los informes relativos a estos temas fueron distribuidos a los diputados para que emitieran sus criterios después de su estudio, y, en este sentido, se recibieron 65 opiniones; mientras que las comisiones permanentes del Parlamento cubano estudiaron, conciliaron con los organismos involucrados y decidieron incorporar cuestiones abordadas a los respectivos dictámenes; aspectos que contribuyeron al enriquecimiento de las propuestas de acuerdos.

Teniendo en cuenta estas consideraciones, según lo previsto en el artículo 107 de la Constitución de la República y con el objetivo de no dejar pendiente estos asuntos, así como con vistas a que se pueda trabajar de manera inmediata en la transformación de los problemas identificados, se decidió evaluar en esta sesión ordinaria del Consejo de Estado los informes y dictámenes respectivos de las rendiciones de cuenta del Gobierno Provincial del Poder Popular de Ciego de Ávila y del Ministerio de Ciencia, Tecnología y Medio Ambiente; así como del ejercicio de la más alta fiscalización al Ministerio de Justicia.

Como parte del chequeo de acuerdos adoptados por este órgano en sus reuniones previas; la Vicepresidenta de la Asamblea Nacional del Poder Popular y del Consejo de Estado, Ana María Mari Machado, informó respecto a la marcha de los aspectos organizativos para el desarrollo del movimiento popular-participativo «Mi Barrio por La Patria», el cual tiene como objetivo promover un conjunto de acciones en la comunidad y en el barrio en función de las prioridades del país, con unidad y participación de la ciudadanía, de las organizaciones políticas, de masas y sociales; de los diferentes actores del sistema del Poder Popular; y de las administraciones locales, en tres frentes principales de trabajo: Barrio Seguro, Barrio Participativo y Barrio Productivo.

Al respecto, Esteban Lazo reconoció la trascendencia de este movimiento popular-participativo para el fortalecimiento del barrio y de la comunidad y de sus organizaciones en el entorno local; como espacio esencial en la defensa de la Revolución y en la implementación de las metas trazadas. (Tomado de Radio Cadena Agramonte)