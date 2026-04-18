Fotógrafo estadounidense Vincent Versace exhibe muestra en Cuba

La Habana, 18 abr- Vincent Versace es un fotógrafo de técnica, pero también de emociones y sentimientos, expresó el director del Museo Nacional de Bellas Artes en esta capital, Jorge Fernández, al inaugurar hoy una muestra personal del estadounidense. Cautivado por momentos es el título de la exposición, conformada por 52 obras que abarcan retratos, paisajes y arquitecturas de diversas geografías, incluida La Habana.

Él siempre dice: yo no hago la foto, la foto me construye a mí; Versace tiene la impronta que él mismo ha sabido crear, comentó Fernández durante la presentación, comparando su técnica con la de otros grandes de las artes visuales como Velázquez (España) o Ródchenko (Rusia).

Soy fiel creyente de que la fotografía lo captura a uno, para que cuando alguien la contemple se transporte al momento en que la fotografía captó al fotógrafo, expresó el artista del lente.

Para Versace, estar en La Habana es lo más significativo que ha hecho, en sus palabras, «después de casarme con mi esposa», quien contribuyó en la selección de la muestra.

Esta ciudad tiene un pedazo de mi corazón, confesó.

A este creador le interesa observar lo antiguo con la luz del presente; sus ensayos fotográficos tienen una fuerza icónica indestructible; necesita del gesto inmersivo, su mirada no se queda en el anclaje exótico, subrayó Jorge Fernández en el texto curatorial.

Vincent Versace es considerado por la marca fotográfica Nikon, de la cual es embajador, como uno de los mejores artistas fotográficos y narradores visuales de esta era.

Posee obras en la colección permanente del Museo de Historia Americana de la Institución Smithsonian.

Su trabajo ha sido destacado en publicaciones como The New York Times, American Photo y Popular Photography, y es autor de libros de referencia sobre técnica fotográfica digital.

La muestra Cautivado por momentos permanecerá en el Edificio de Arte Universal del Museo Nacional de Bellas Artes hasta el 1 de agosto del presente año. (Tomado de Radio Cadena Agramonte)