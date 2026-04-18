Hábito de fumar en adolescentes, un peligro para su salud

Santa Cruz del Sur, 18 abr.- El hábito de fumar en la adolescencia causa complicaciones a la salud. En esa etapa de la vida llevarse por embullo de amigos y compañeros de estudio para estar a la moda podría crear la nociva adicción si los padres no están al tanto del asunto.

El tabaquismo, aunque se considere por muchos tema reiterado, nunca está demás enfatizar en sus consecuencias, fundamentalmente para los que apenas han salido de la niñez para adentrarse en una etapa de la vida que se carece de experiencia y aflora en muchas ocasiones la rebeldía y la necedad.

Llevarse por vez primera un cigarrillo a los labios conduce a repetir la acción muchas veces más, provocando enfermedad en las encías, coloración amarilla en los dientes, patologías oculares, mayor riesgo de contraer neumonía, diabetes mellitus, debilidad en la estructura ósea, padecimientos en la piel, entre otras afecciones físicas.

Es imprescindible las charlas profilácticas de profesionales de la Salud Pública en las instituciones educativas sobre lo perjudicial del hábito de fumar, pero las conversaciones de los padres con sus hijos relacionadas con el tema no pueden dejarse para luego. La correcta orientación ayuda y guía a tiempo a los adolescentes. (Imagen tomada de Internet)