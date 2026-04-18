España y Brasil impulsarán un frente de defensa de la democracia

Brasil, 18 abr.- El presidente del Gobierno de España, Pedro Sánchez, y su homólogo de Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva, acordaron este viernes defender el multilateralismo frente a las guerras que ha iniciado el mandatario estadounidense, Donald Trump.

Ambos dirigentes acordaron impulsar juntos un frente de defensa de la democracia, al tiempo que se manifestaron partidarios de regular los discursos tóxicos en las redes sociales, así como de reducir las desigualdades sociales.

«Queremos redoblar nuestros esfuerzos para trabajar por la paz y por un multilateralismo reforzado y renovado. Mientras otros abren heridas, nosotros lo que queremos es cerrarlas», declaró el presidente español, denunciando que algunos «trabajan por activa o por pasiva para socavar sus cimientos», en una velada alusión a Trump.

Sánchez y Lula se reunieron en el marco de la I Cumbre bilateral España-Brasil, un encuentro de alto nivel en el que participaron buena parte de los gabinetes ministeriales de los dos Gobiernos.

“Ambos países compartimos una misma visión del mundo, que está anclada en la defensa de la democracia, en la cooperación internacional, en el respeto al derecho internacional, sobre todo a los derechos humanos y la paz”, aseguró Sánchez en una comparecencia ante los medios.

Por su parte, el mandatario suramericano sostuvo que «Brasil y España están en la misma trinchera» y se sumó al lema de «no a la guerra» de Sánchez.

«Queremos un mundo en el que la soberanía y las reglas del multilateralismo se respeten. Somos el ejemplo de que es posible construir soluciones a los problemas que nos afectan sin ceder a las promesas vacías del extremismo», dijo en declaraciones recogidas por la Cadena Ser.

Como resultado de la cita de esta jornada, se han firmado múltiples acuerdos de cooperación, según informa elDiario.es, relacionados con los sectores económico, comercial, innovación, ciencia, cultura, derechos sociales, así como igualdad de género y racial.

Los mandatarios llevan tiempo impulsando un foro progresista más o menos informal, que tendrá continuación el sábado de esta semana en la capital catalana, y que contará con la presencia de la presidenta de México, Claudia Sheinbaum, y de su homólogo colombiano, Gustavo Petro. (Tomado de Radio Cadena Agramonte)