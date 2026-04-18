Legado de Fidel, guía y ejemplo para combatiente de Asociación santacruceña

Santa Cruz del Sur, 18 abr.- Luis La O Hunt, miembro de la Asociación de Combatientes de la Revolución Cubana (ACRC) de Santa Cruz del Sur, cumple con el legado de Fidel. Desde el barrio donde reside, comentó, enfrenta lo mal hecho sin imposiciones, a través del convencimiento y la labor política-ideológica.

Declaró que hay muchas personas confundidas. No acaban de entender los graves daños que causa a la economía de la isla el bloqueo imperialista. Las dificultades y carencias que sufre el pueblo no es culpa de los máximos dirigentes del Estado cubano. Lo importante es mantener la unidad y tener la voluntad de vencer, puntualizó.

El Comandante en Jefe Fidel Castro en entrevista declaró que no llevaba nunca chaleco antibalas, pero sí un chaleco moral. Por mucho que los enemigos de esta nación libre, soberana, independiente y socialista intentaron desacreditarlo, acusándolo injustamente, el máximo Líder Histórico de la Revolución cubana salía victorioso destruyéndoles las viles mentiras.

La O Hunt, también reservista de las Fuerzas Armadas Revolucionarias (FAR), manifestó que el ejemplo y la dignidad de Fidel, su imagen, humanismo y coraje estarán siempre junto al pueblo de la Mayor de las Antillas, aportándole con la fuerza de huracán rebeldía, combatividad y firmeza.