Incendio forestal de muy grandes proporciones en Pinar del Río continúa sin control

Pinar del Río, 18 abr.- Tras siete días de combate contra las llamas, el incendio forestal de muy grandes proporciones originado el viernes pasado en las montañas del municipio pinareño de Minas de Matahambre, continúa sin control.

Fuerzas del Cuerpo de Guardabosques (CGB), del sistema de la agricultura y de la empresa Minera del Caribe (EMINCAR), permanecen en el lugar, tratando de frenar el avance de las llamas, que ya han abarcado más de 690 hectáreas de bosques.

La prolongada sequía que sufre la provincia, la persistencia del viento y lo intrincado de la zona, ha complicado el enfrentamiento al siniestro y hecho que las trochas y contracandelas no hayan tenido hasta ahora la efectividad deseada.

Orlando Llera Hernández, oficial del puesto de mando del CGB, explicó a Granma que como nota positiva, los otros cinco incendios reportados en la provincia en las últimas jornadas, ya están controlados o extinguidos.

El mayor de ellos, y considerado también de muy grandes proporciones, en la zona conocida como La Güira, en los límites de los municipios de Pinar del Río y San Juan y Martínez, se estima finalmente en 253 hectáreas.

Al cierre de esta información, también se mantenían activos, pero quemando dentro del perímetro trazado por los efectivos del CGB y las empresas forestales, los incendios del kilómetro 17 de la carretera a Luis Lazo, al norte del municipio de Pinar del Río (28 hectáreas) y el de La Solita (25), en San Juan y Martínez.

En tanto, se daban por extinguidos en ese mismo territorio el de La Vigía (10 hectáreas) y el de El Polvorín (30), en La Palma.

En lo que va de año, en Pinar del Río se han registrado 46 incendios forestales, con una afectación de más de 1030 hectáreas. (Tomado de Radio Cadena Agramonte)