La Habana, 27 nov.- Centenares de jóvenes rindieron este jueves homenaje al líder histórico de la Revolución cubana, Fidel Castro, a diez años de su partida física, en un acto encabezado por el presidente Miguel Díaz-Canel.

La escalinata de la Universidad de La Habana acogió la velada político-cultural, que congregó a miembros del Buró Político, dirigentes del Partido, el Gobierno, las Fuerzas Armadas Revolucionarias y el Ministerio del Interior, junto a representantes de organizaciones de masas, estudiantiles y familiares del Comandante en Jefe.

Durante sus palabras centrales, la primera secretaria del Comité Nacional de la Unión de Jóvenes Comunistas (UJC), Meyvis Estévez, afirmó que a una década de la desaparición física del comandante en jefe, la juventud asume el reto de “ser la sobrevida de Fidel” y traerlo a la contemporaneidad con sus actos.

“No es un recuerdo de mármol; es la decisión de cada joven que se levanta a estudiar”, subrayó al destacar que el verdadero homenaje está en llevar a la práctica su concepto de Revolución.

La dirigente juvenil enfatizó que en la batalla actual de pensamiento, los jóvenes están en la primera línea frente a los planes genocidas y la asfixia económica del bloqueo, recrudecido con el cerco energético.

“Al imperio le decimos que aquí estamos y estaremos con unidad, con inteligencia y compromiso colectivo”, afirmó, al tiempo que ratificó que nada arrebatará la independencia conquistada desde el primero de enero de 1959.

Estévez evocó las palabras del General de Ejército Raúl Castro: “Fidel es Fidel, todos lo sabemos bien, Fidel es insustituible y el pueblo continuará su obra cuando ya no esté físicamente”.

Asimismo, convocó a la juventud, camino al aniversario 65 de la UJC, a crear y construir por Cuba “al lado de quienes más lo necesitan”.

El tributo artístico, que recorrió la impronta del líder revolucionario, contó con la actuación de la primera bailarina Viengsay Valdés, la música del maestro César López, además de bailes y audiovisuales.

El acto formó parte de las actividades desarrolladas en todo el país y en el extranjero para rendir tributo al destacado revolucionario, artífice y principal impulsor del proceso de transformaciones de carácter socialista que defiende la isla, quien es reconocido como uno de los grandes estadistas del siglo XX. (Tomado de Prensa Latina) (Foto: Vladimir Molina)