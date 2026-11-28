La Habana, 26 nov.- Tedros Adhanom Ghebreyesus, director general de la Organización Mundial de la Salud (OMS), afirmó en X que las restricciones de combustible y sanciones están sometiendo a presión al sistema sanitario cubano.

En su mensaje expuso que pudo constatar que existen cerca de 100 mil cirugías pendientes, de ellas, unas 12 mil correspondientes a niños.

Tras una reciente visita a Cuba, el funcionario relató el caso de una niña de un año que espera una cirugía de corazón abierto y señaló que los médicos conocen cómo atenderla, pero carecen de los recursos necesarios para hacerlo.

Según expuso, la situación también afecta a unas 34 mil mujeres embarazadas que no pueden acceder a la atención que requieren, detrás de cada cifra hay un niño, una madre, una familia que espera, expresó.

El máximo representante de la OMS informó además que ese organismo, a través de la Organización Panamericana de la Salud (OPS), está entregando medicamentos e insumos médicos al país, al tiempo que aporta dos millones de dólares en financiación flexible para respaldar la vacunación infantil, la reparación de equipos médicos y la movilización de recursos.

La salud nunca debe ser una víctima de la política. Por estos niños y sus madres, pido que se levanten estas sanciones de inmediato. Sus vidas dependen de ello, señaló Tedros Adhanom Ghebreyesus en su publicación en la red social X. (Tomado de la Agencia Cubana de Noticias)