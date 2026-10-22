“La talla, es hacer”: inicia jornada de celebración por los próximos 65 años de la Unión de Jóvenes Comunistas

La Habana, 22 oct.- Entre actividades y con la energía que caracteriza a las nuevas generaciones, se realizó este miércoles, en la capital, el lanzamiento oficial de la campaña “La talla, es hacer”, dando inicio a la jornada de celebración por los 65 años de la Unión de Jóvenes Comunistas (UJC), a conmemorarse en 2027.

Meyvis Estévez Echeverría, primera secretaria del Comité Nacional de la UJC, señaló que con esta campaña se invita a todos los jóvenes a seguir luchando por Cuba desde cada centro estudiantil, espacio laboral y también desde el espectro digital, a partir de acciones transformadoras que influyan en el desarrollo del país.

Comentó que otro de los objetivos de esta iniciativa es visibilizar los rostros de tantos jóvenes en el territorio nacional, que desde diferentes sectores brindan su apoyo para seguir avanzando como sociedad.

Explicó que teniendo en cuenta los códigos juveniles, el principio martiano de que la mejor forma de decir es hacer, el pensamiento fidelista de que la Revolución se hace todos los días, así como lo enseñado por la máxima dirección del país es que surge esta campaña que acompañará a la organización.

Durante el encuentro también se presentó el libro “Sin pensarlo un minuto. La juventud oriental en tiempos de fundación ” del autor Gerardo Calderín Gainza, el cual relata etapas de las décadas del 60 y 70, donde la juventud se enrolaba en las principales tareas del proceso, papel que se fortaleció después del primero de enero de 1959.

Durante la presentación del volumen, Luis Millares y Luis Colomé, quienes forman parte de las historias que refleja el texto, compartieron con los presentes anécdotas que evidencian la fortaleza del movimiento juvenil de antaño, la cual aseguran, es la misma que caracteriza a las nuevas generaciones.

Como parte de la activación de la red juvenil comunitaria, el lanzamiento de la campaña tuvo como escenario una feria desarrollada en el parque Mariana Grajales en el municipio de Plaza de la Revolución, donde los asistentes pudieron disfrutar de actividades recreativas, exhibiciones y del talento comunitario.

En declaraciones a la prensa, Danhiz Díaz Pereira, primer secretario de la UJC en La Habana, señaló que los pioneros, estudiantes universitarios y jóvenes trabajadores han llegado al lugar para festejar este gran lanzamiento y para reafirmar el compromiso de la juventud cubana de estar en los principales lugares de transformación del país, asumiendo el protagonismo en la lucha de la Patria.

Destacó que ante el contexto tan difícil que vive Cuba, la UJC ha modificado sus métodos de trabajo y desarrolla diferentes espacios para impulsar el intercambio y sumar más jóvenes para que participen en el proceso de transformación del país.

Participaron en el encuentro Marydé Fernández López, miembro del Comité Central del Partido y jefa de la Oficina para la Atención a la UJC y las Organizaciones de Masas, así como otros representantes de la dirección de la juventud cubana.

En la cita también se rememoró la integración del movimiento juvenil cubano en la Asociación de Jóvenes Rebeldes hace 66 años. (Tomado de la Agencia Cubana de Noticias)