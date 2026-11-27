Madrid, 27 nov.- El domingo 29 de noviembre se celebran en España las decimoséptimas elecciones a Cortes Generales (Parlamento), cuyas mayorías en la Cámara Baja determinarán al ganador.

Es decir, el o los partidos que reúnan más escaños (176 mínimo) podrán proponer al rey Felipe VI, en calidad de jefe de Estado, la investidura para formar el nuevo gobierno.

De acuerdo con cifras oficiales suministradas por el Palacio de la Moncloa, en estos comicios 38 millones 616 mil 949 electores están convocados a las urnas para elegir a 350 diputados y 209 senadores.

De ellos, 35 millones 953 mil 542 residen en España, dos millones 663 mil 407 en el extranjero y un millón 615 mil 34 votarán por primera vez en unas elecciones generales.

La votación se desarrollará desde las 09:00, hora local, hasta las 20:00 en las 61 mil 33 mesas instaladas en 22 mil 493 locales electorales, en los que se han repartido 210 mil urnas.

El presupuesto para los comicios generales del 29N asciende a 243 millones 408 mil 647,68 euros.

La seguridad estará garantizada por más de 100 mil efectivos de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado, incluyendo Policía Nacional, Guardia Civil, Policías Autonómicas, Policías Locales y servicios de emergencias y Protección Civil.

El primer llamado a las urnas en la etapa democrática en España tuvo lugar el 15 de junio de 1977.

Posteriormente, se han realizado elecciones generales el 1 de marzo de 1979; el 28 de octubre de 1982; 22 de junio de 1986; 29 de octubre de 1989; 6 de junio de 1993; 3 de marzo de 1996; 12 de marzo de 2000; 14 de marzo de 2004; 9 de marzo de 2008; 20 de noviembre de 2011; 20 de diciembre de 2015; 26 de junio de 2016; 28 de abril de 2019; 10 de noviembre de 2019; y el 23 de julio de 2023.

Por primera vez en un proceso electoral en España, los votantes podrán hacer uso del DNI digital para acreditarse ante la Mesa electoral, algo que autorizó la Junta Electoral Central el pasado 6 de noviembre.

El Ministerio del Interior dotará a las Mesas electorales de los dispositivos de lectura necesarios (más de 60 mil terminales), que se distribuirán, a través de Correos, con unas instrucciones específicas sobre su utilización.

Actualmente, el Ejecutivo español está liderado por el Partido Socialista Obrero Español (PSOE), con Pedro Sánchez a la cabeza en coalición con varias organizaciones de izquierda.

Sin embargo, según las encuestas, es favorito para imponerse el tándem integrado por los conservadores del Partido Popular (PP) en alianza con la ultraderecha de Vox. (Tomado de Prensa Latina)