La Habana, 27 nov.- ¿Por qué las mujeres enferman de manera distinta que los hombres? Con esa pregunta como punto de partida, sesionó el panel “Del microsexoma al estroboloma: microbiota, sexo biológico y salud femenina”, que abrió el segundo día del IV Taller Mainstreaming gender topics in STEM, el cual sesiona hasta el 27 de noviembre en el Instituto de Cibernética, Matemática y Física (ICIMAF).

El encuentro, parte de las actividades por la Jornada Internacional de la Lucha contra la Violencia hacia las Mujeres, se desplazó en esta jornada hacia la biología y la medicina, con un tema poco frecuente: el del sexo biológico como variable en la investigación de la salud y contó con la presencia de la Dra. Claudia Carricarte Naranjo, de la Facultad de Biología de la Universidad de La Habana y las doctoras Ivonne Pedroso Ibáñez, del Centro Internacional de Restauración Neurológica (CIREN), y Amalia Peix González, del Instituto de Cardiología y Cirugía Cardiovascular.

Carricarte explicó el concepto de microsexoma: las diferencias en la composición y la función de los microbios que habitan el cuerpo según el sexo, que se establecen desde el nacimiento y son moduladas por hormonas e inmunidad. En la adultez, las mujeres muestran mayor diversidad bacteriana intestinal que los hombres. En cambio, no se han informado diferencias asociadas al sexo biológico en la niñez ni en la vejez, lo que apunta a un papel de las hormonas sexuales a lo largo de la vida.

Otro término documentado en la conferencia fue estroboloma, el cual designa al conjunto de genes bacterianos intestinales que producen enzimas capaces de “reactivar” los estrógenos que el hígado envía al intestino para su eliminación. Así, estas bacterias regulan cuánta hormona vuelve a la circulación. Cuando el equilibrio se rompe (disbiosis), los efectos pueden extenderse a la endometriosis, la osteoporosis, el síndrome metabólico y el cáncer de mama.

Desde la cardiología, la Dra. Amalia Peix expresó que las hormonas sexuales, la microbiota intestinal, el sistema inmune y la salud vascular interactúan, y que esa red ayuda a comprender las diferencias entre mujeres y hombres, su cuadro clínico y los factores de riesgo de las enfermedades cardiovasculares.

Entre los datos expuestos figuran que existe un mayor riesgo de infarto en las fumadoras que en los fumadores y un riesgo de enfermedad coronaria 45 por ciento superior en las mujeres con diabetes. La especialista insistió además en una brecha que trasciende la biología: las mujeres continúan subrepresentadas en los ensayos clínicos, lo que condiciona el diagnóstico y el tratamiento.

Por su parte, la Dra. Ivonne Pedroso, jefa de la Clínica de Trastornos del Movimiento y Enfermedades Neurodegenerativas del CIREN, abordó el llamado eje cerebro-intestino. En la enfermedad de Alzheimer se observa, por ejemplo, una disminución de bacterias como Faecalibacterium y Bifidobacterium y un aumento de Escherichia/Shigella.

La especialista comentó también que “síntomas como el estreñimiento pueden preceder en décadas a los signos motores del Parkinson”, una pista que refuerza la hipótesis de un origen intestinal de procesos neurodegenerativos.

Las ponentes subrayaron que la microbiota se puede modular y coincidieron en que la alimentación es uno de los factores de riesgo más modificables. La dieta mediterránea es el patrón con mayor asociación a la diversidad microbiana, mientras que las dietas ricas en grasas saturadas y azúcares refinados se vinculan con disbiosis e inflamación. Peix añadió que la alimentación es probablemente el mayor factor de riesgo modificable para la enfermedad cardiovascular, y que su efecto varía según el sexo.

Como sugerencia en el contexto cubano para ayudar a la microbiota se recomienda la ingestión de legumbres, como frijoles, lentejas y garbanzos; viandas, como yuca, malanga y boniato; frutas y vegetales de temporada, y fuentes de polifenoles como el té verde y el cacao. Entre los alimentos fermentados se mencionó el yogur probiótico de leche de búfala Nabacoa, que contiene más de 100 millones de bacterias lácticas, y la posibilidad de fermentar de forma casera vegetales como el pepino o la col.

De cara al futuro, el panel coincidió en la necesidad de estudios longitudinales estratificados por sexo, que consideren las fases del ciclo menstrual y las etapas pre y posmenopáusica, algo que, como se desprende de las exposiciones, es todavía poco frecuente en la investigación.

El taller incluyó una sesión especial de Terapia Dramática, a cargo de la artista española Eva González, de Irreverencia Producciones, donde desde la introspección y ejercicios de participación se identificaron diversas formas de violencia, algunas naturalizadas en la cotidianidad y cómo se pueden enfrentar desde acciones colectivas y solidarias.

El evento continuará este jueves con conferencias, presenciales y en línea, sobre mujeres y sostenibilidad, divulgación científica en el CERN, embarazo adolescente, liderazgo en el periodismo y análisis de género en las ciencias agrícolas. (Por: Iramis Alonso Porro/ Juventud Técnica) (Fotos: Sheryl Márquez Vega)