Presidente Miguel Díaz-Canel agradece ayuda de México

La Habana, Cuba. – El presidente de Cuba, Miguel Díaz-Canel, agradeció este lunes a México por el envío de más de 814 toneladas de ayuda humanitaria, en medio del recrudecimiento del bloqueo que impone Estados Unidos a la nación caribeña.

En su cuenta de la red social X, el mandatario expresó: Gracias México. Por la solidaridad, el afecto, el abrazo siempre cálido a Cuba.

La Cancillería cubana expresó un preciso Gracias, al tiempo que replicó las palabras del embajador de la isla en la nación azteca, Eugenio Martínez, quien trasladó nuestro sincero y profundo agradecimiento al Gobierno de México, a su pueblo y a su Presidenta por la ayuda material que se envía al pueblo cubano.

Desde el puerto de Veracruz zarparon este domingo los buques Papaloapan e Isla Holbox, con la ayuda que contribuirá a paliar las consecuencias de la cruel guerra económica de Estados Unidos. (Tomado de Radio Reloj)