Joven maestra santacruceña muestra pasión por la enseñanza del idioma Inglés

Santa Cruz del Sur, 25 sep.- La joven Mailieni Zambrano Rodríguez muestra pasión por la enseñanza del idioma Inglés, el que imparte a dos grupos de tercer grado e igual cantidad de cuarto, con más de 20 escolares cada uno, matriculados en la escuela primaria Carlos Manuel de Céspedes de la ciudad cabecera santacruceña.

La nativa de las provincia Granma estudió la profesión en la escuela pedagógica Celia Sánchez Manduley de esa región del Oriente cubano. En estos momentos cursa el segundo año de la Licenciatura de maestra primaria durante encuentro los sábados en el Centro Universitario Municipal (CUM) de esta localidad de Santa Cruz del Sur.

Desde pequeña le motivó dominar la universal forma de comunicarse los seres humanos. Por eso decidió prepararse para darla a conocer con metódica calma a sus educandos, quienes aprenden los saludos, el conocimiento del alfabeto y los números, a mencionar objetos, construir oraciones y a establecer diálogos entre ellos, además de numerosas cuestiones básicas.

La teacher Zambrano Rodríguez acumulará con el actual periodo lectivo 2026-2027 cuatro años de trabajo en la institución educativa Carlos Manuel de Céspedes, ubicada en área de la comunidad 50 Aniversario de Santa Cruz del Sur. Declaró sentir mucho interés por volver a las aulas, en las que se siente feliz al enseñar la importante asignatura.