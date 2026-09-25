Comienzan instructores de santacruceño Palacio de Pioneros proceso de captación

Santa Cruz del Sur, 25 sep.- Los instructores del Palacio de Pioneros Solecitos del Sur de esta localidad comenzaron a partir de este miércoles el proceso de captación de estudiantes matriculados en instituciones educativas de la enseñanza primaria y media básica de la cabecera municipal.

El objetivo, como en periodos lectivo anteriores, es atraer a los alumnos hacia los círculos de interés que más le interesen participar para a través de los programados encuentros desarrollar en ellos la formación vocacional y orientación profesional necesaria en su integral desarrollo.

La bella edificación cuenta con las aulas listas y el grupo instructores de experiencia que impartirán temas relacionados con Pedagogía de las enseñanzas primaria y especial, Construcción civil, Camaronicultura, Artes de pesca, informática y Cruz Roja.

El Palacio de Pioneros Solecitos del Sur de esta demarcación, informó Yanelis Cisneros, la directora del centro, iniciará el curso escolar 2026-2027 el venidero ocho de octubre en recordación de los inolvidables Comandantes Ernesto Ché Guevara y Camilo Cienfuegos Gorriaran en los aniversarios 59 y 67, en igual orden, de su desaparición física. La jornada ideológica dedicada a ambos héroes culmina el 28 del propio mes.