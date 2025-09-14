Israel está cometiendo un genocidio en Gaza, reitera canciller turco

No hay espacio para la evasión. Israel está cometiendo un genocidio en Gaza. Reconocer estos hechos es el primer paso hacia un orden internacional más justo”, afirmó Fidan durante una intervención en una conferencia del Instituto de Relaciones Internacionales celebrada en Roma, según reportó la agencia turca Anadolu.

El jefe de la diplomacia turca sostuvo que los crímenes israelíes son una prueba moral para los actores internacionales, y advirtió sobre las consecuencias de permanecer en silencio ante las masacres contra la población palestina.

Subrayó que solo una respuesta firme y basada en la legalidad internacional permitirá avanzar hacia una paz genuina y duradera en la región.

En el mismo foro, Fidan abordó la situación en Siria y dijo que la estabilidad de ese país es fundamental para la paz y la seguridad en Europa. En ese sentido, instó a la comunidad internacional a respaldar los esfuerzos del Gobierno sirio en la reconstrucción de sus instituciones y en la prestación de servicios básicos a su población.

A su juicio, garantizar la soberanía, la unidad y la prosperidad de Siria contribuirá positivamente al equilibrio regional e internacional.

El ministro turco también condenó los repetidos ataques israelíes contra territorio sirio, y acusó a Israel de fomentar deliberadamente la inestabilidad con fines expansionistas.

Israel no busca seguridad, sino ampliar su influencia geográfica a costa de la soberanía de sus vecinos, afirmó. (Tomado de Prensa Latina)