Israel enfrenta acusaciones por ejercer maltrato contra activistas de la Flotilla Global Sumud

Israel, 7 oct.- Israel se enfrenta a acusaciones de ejercer maltrato contra los activistas internacionales que fueron detenidos la semana pasada cuando las fuerzas armadas israelíes interceptaron los barcos de la Flotilla Global Sumud, que buscaba llevar ayuda humanitaria a Gaza, y se llevaron por la fuerza a sus más de 435 pasajeros. Varios activistas que han sido deportados por Israel afirman haber presenciado cómo oficiales israelíes maltrataban a la activista ambiental sueca Greta Thunberg.

Un periodista turco que fue deportado de Israel dijo: “Las autoridades israelíes arrastraron a la pequeña Greta del pelo ante nuestros ojos, la golpearon y la obligaron a besar la bandera israelí. Le hicieron todo lo imaginable, como una advertencia para los demás”. (Así funcionan los regímenes fascistas). Se espera que Thunberg sea deportada este lunes.

El domingo, el activista español Rafael Borrego habló en Madrid tras ser deportado de Israel.

“En cualquier momento que uno llamara a algún policía o a algún guardia, se arriesgaba a que entraran, como entraron en muchas de nuestras celdas, incluida la mía, siete personas o más armadas hasta los dientes apuntándonos con los fusiles a nuestras cabezas, con perros dispuestos a atacarnos, arrastrándonos, como he dicho al principio, por los suelos. Esto, diariamente. […] No nos han dejado hablar con abogados en ningún momento. Han impedido la asistencia consular. No nos han dejado llamar a nuestras familias. Todo, como digo, repetidamente en un tono de humillación y de violencia”.

En otras noticias sobre la Flotilla Global Sumud, la cadena CBS informa que el primer ministro israelí, Benjamín Netanyahu, aprobó personalmente en septiembre los ataques con drones que sufrieron dos embarcaciones de la flotilla mientras estaban atracadas en Túnez.

Dos funcionarios de Inteligencia de Estados Unidos le dijeron a CBS que las fuerzas armadas israelíes lanzaron drones desde un submarino y arrojaron artefactos incendiarios sobre las embarcaciones. (Tomado de Radio Cadena Agramonte)