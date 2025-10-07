Aplicarán vacuna contra papiloma en Santiago de Cuba

Santiago de Cuba, Cuba. – Más de 5000 niñas de Santiago de Cuba recibirán a partir del día 27 la vacuna contra el virus del papiloma humano, como parte del programa nacional de salud para la prevención del cáncer cérvico uterino.

La campaña, que se prolongará hasta el próximo 27 de diciembre, es parte de los esfuerzos de las autoridades sanitarias y el Estado cubano para reducir la incidencia de esa enfermedad y la protección de la infancia.

Se informa que la vacunación contra el papiloma humano comprende a niñas de cuarto grado de la enseñanza primaria con nueve años de edad y cuenta con todo el apoyo de las autoridades educacionales y el Ministerio de Salud Pública.

En Santiago de Cuba se habilitarán unos 158 puntos de vacunación en consultorios de familia, escuelas primarias, de la enseñanza artística, deportivas y especiales. (Tomado de Radio Reloj)