Instan a la transición hacia fuentes renovables de energía

La Habana, Cuba. – El proyecto Apoyo a los nuevos actores económicos para una diversificación económica, innovativa y sostenible anunció hoy la apertura de una nueva convocatoria dirigida a iniciativas que contribuyan a la transición hacia fuentes renovables de energía.

Podrán participar Mipymes estatales y privadas, Cooperativas No Agropecuarias y Proyectos de Desarrollo Local de las regiones Occidental, Central y Oriental, que tendrán la oportunidad de presentar propuestas para acceder a apoyos financieros.

Estos fondos estarán destinados a la adquisición de recursos que fortalezcan su aporte al proceso de transición sostenible hacia el uso de energías limpias.

Este esfuerzo es financiado por la Unión Europea en Cuba, el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo, la Cooperación Francesa en Cuba, el Ministerio de Economía y Planificación, junto a otras instituciones nacionales. (Tomado de Radio Reloj)