Italia deleita en Cuba con moda, cine y artes escénicas

La Habana, 2 dic.- Rica y diversa en cuanto a expresiones artísticas, la XXVII Semana de la Cultura Italiana en Cuba exhibe un programa en el que figuran iniciativas vinculadas a la moda europea, el cine y las artes escénicas.

Si de diseño textil se trata, el Centro ReDi, en La Habana Vieja, acoge este martes la conferencia La moda como herencia: Un viaje en la historia de la moda europea y su influencia en Cuba a través de técnicas y tradiciones.

A cargo de la diseñadora italiana y fundadora de Gao Habana, Annalisa Gallina, la charla invitará a descubrir cómo las tradiciones y técnicas de la moda del Viejo Continente, en especial la italiana, han marcado su impronta en el estilo e identidad del Caribe.

La creadora, licenciada en Historia de la Moda por la Universidad de Roma La Sapienza, abordará además sobre los vínculos culturales y estéticos que conectan a Europa y Cuba mediante el arte de vestir.

Otra propuesta a considerar ese día en la agenda del evento es la proyección al aire libre de la película cubana Vampiros en La Habana, en el Cine Rex, ubicado en el Boulevard San Rafael.

Entre las acciones del Proyecto Zonas Creativas, la intervención busca reactivar ese espacio urbano y abrir el diálogo sobre su recuperación como polo de innovación cultural, generación de empleo y participación ciudadana.

También este martes y jueves, la Universidad de las Artes (Isa) será sede de Sentieri, una performance compuesta ad hoc para los espacios de esa institución académica.

Según el programa, se trata de “una acción poética en movimiento, inspirada en los Huesos de sepia de Montale, una dramaturgia onírica donde el acto de caminar se convierte en un fluir nómada de la percepción”.

Cuenta con la dirección e idea original de Serena Gatti, Azulteatro.

Hasta el 6 de diciembre, en las provincias de La Habana y Matanzas, el evento está marcado por la literatura italiana a través de los siglos, con dedicatorias a algunas de sus más relevantes figuras: Giovanni Boccaccio, Eugenio Montale y Andrea Camilleri.

Según la embajadora de Italia en Cuba, Simona De Martino, esta edición reviste una importancia especial para la relación entre ambos países, “pues contribuye a fortalecer los vínculos de amistad y cooperación cultural que nos unen desde hace décadas”. (Tomado de Radio Cadena Agramonte)