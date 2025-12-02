Confirman fallecimientos por arbovirosis

La Habana, Cuba. – El Ministerio de Salud Pública informó este lunes la confirmación de 33 fallecidos por arbovirosis en el país, en medio de una situación epidemiológica compleja, donde el dengue y el chikungunya mantienen una amplia circulación.

En la revista Buenos Días, la viceministra Carilda Peña García, detalló que de ese total, 12 muertes corresponden a dengue, siete de ellos menores de 18 años y 21 a chikungunya, 14 menores de 18 años.

Aunque el sistema de vigilancia de síndrome febril muestra un descenso gráfico general, la viceministra alertó sobre un grupo de territorios donde la tendencia es al incremento y explicó que el corredor endémico de la fiebre se encuentra en zona de epidemia.

Respecto a las enfermedades específicas, se reportaron más de 5700 casos nuevos de chikungunya en la semana, la gran mayoría por sospecha clínico-epidemiológica. (Tomado de Radio Reloj)