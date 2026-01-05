lunes, enero 5, 2026
Lo último:
EconomíaEconomía y SociedadFinanzasMinisterio de Finanzas y PreciosPresupuestoReordenamiento EconómicoSistema Tributario Cubano

Inicia Campaña de Declaración Jurada y pago de tributos

Editor Web Radio Santa Cruz

La Habana, Cuba. – Hoy comienza en todo el país la campaña de Declaración y pago de tributos 2026, un acto de importancia por su impacto en el presupuesto estatal y de obligatorio cumplimiento para los contribuyentes.

Este proceso que se inicia abarca a cerca de 700 mil contribuyentes personas naturales, y se mantiene la posibilidad de presentar la Declaración Jurada por vías digitales, para los que poseen firma digital establecida.

Están obligados a presentar la Declaración Jurada los trabajadores por cuenta propia, comunicadores sociales y diseñadores, artistas, periodistas, personal que recibe gratificaciones y los contribuyentes del sector agropecuario inscritos.

La campaña también contempla la presentación de la Declaración Jurada de la liquidación y pago del impuesto sobre las utilidades correspondiente al año y lo ejecutan las personas jurídicas estatales y no estatales. (Tomado de Radio Reloj)

También te puede gustar

Prioridades locales apuestan por el desarrollo sostenible en Camagüey

Celebrarán en Camagüey Día Mundial de la Normalización

Asamblea de Gobierno en Camagüey analiza producción de alimentos

Redacción Digital