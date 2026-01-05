Inicia Campaña de Declaración Jurada y pago de tributos

La Habana, Cuba. – Hoy comienza en todo el país la campaña de Declaración y pago de tributos 2026, un acto de importancia por su impacto en el presupuesto estatal y de obligatorio cumplimiento para los contribuyentes.

Este proceso que se inicia abarca a cerca de 700 mil contribuyentes personas naturales, y se mantiene la posibilidad de presentar la Declaración Jurada por vías digitales, para los que poseen firma digital establecida.

Están obligados a presentar la Declaración Jurada los trabajadores por cuenta propia, comunicadores sociales y diseñadores, artistas, periodistas, personal que recibe gratificaciones y los contribuyentes del sector agropecuario inscritos.

La campaña también contempla la presentación de la Declaración Jurada de la liquidación y pago del impuesto sobre las utilidades correspondiente al año y lo ejecutan las personas jurídicas estatales y no estatales. (Tomado de Radio Reloj)