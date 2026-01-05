Ratifican en Matanzas importancia del médico y la enfermera de la familia

La Habana, Cuba. – La disposición de fortalecer la Atención Primaria de Salud marcó la celebración este sábado, del acto provincial de Matanzas para saludar el aniversario 42 del Programa del Médico y la Enfermera de la Familia.

Durante la ocasión se ratificó que a pesar de las complejidades económicas del contexto actual, es prioridad en Cuba ofrecer en las comunidades una atención integral, preventiva y continua a la población.

Asimismo, se reconoció al municipio Unión de Reyes por consolidar el Programa del Médico y la Enfermera de la Familia, así como a personas e instituciones destacadas por su desempeño y contribución al fortalecimiento de la Atención Primaria de Salud.

En el contexto de la conmemoración, se expresó el repudio del pueblo cubano a la agresión militar del Gobierno de los Estados Unidos contra Venezuela, y se denunció el carácter criminal de dichas acciones. (Tomado de Radio Reloj)