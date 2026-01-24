Cuba inauguró su stand en FITUR 2026 con apuesta por la autenticidad y la cultura

La Habana, 23 ene.- Cuba abrió oficialmente su stand en FITUR 2026 y lo hizo con una energía que conquistó a todos los presentes este 21 de enero en Madrid. La Isla llegó a la feria con un mensaje claro: mostrar la Cuba real, la que se vive cada día, la que se sostiene en su cultura, su patrimonio, su seguridad y, sobre todo, en la hospitalidad y solidaridad de su gente.

Antes de las palabras de bienvenida, la Mayor de las Antillas dedicó un minuto de silencio a las víctimas del reciente accidente ferroviario en Córdoba, como muestra de la solidaridad del Gobierno y pueblo cubanos con sus pares españoles.

Durante la inauguración, el ministro de Turismo de Cuba, Juan Carlos García Granda, destacó que el stand es una representación auténtica del país y de todo lo que tiene para ofrecer al mundo. Subrayó que Cuba posee un patrimonio único, una identidad profundamente arraigada y una vocación de acogida que la distingue en el Caribe y más allá. “Queremos que aquí se respire la Cuba verdadera, no la que a veces se exagera en ciertos espacios, sino la que se construye día a día con esfuerzo, dignidad y alegría”, expresó.

El ministro estuvo acompañado por Marcelino Medina González, embajador de Cuba ante el Reino de España, y por una figura que despertó admiración entre los asistentes: el pentacampeón olímpico Mijaín López, orgullo del deporte cubano y símbolo de disciplina y grandeza. (Tomado de Radio Cadena Agramonte)