OMS llama a la calma ante brote de hantavirus en crucero: la variante Andes sí se transmite entre humanos, pero en contacto estrecho

La Organización Mundial de la Salud confirmó tres fallecidos y ocho casos vinculados al buque MV Hondius. La directora Maria Van Kerkhove aclaró que no se trata de una nueva pandemia: “Esto no es el comienzo de un covid”.

La Organización Mundial de la Salud (OMS) ha pedido tranquilidad a la población mundial frente al brote de hantavirus detectado en el crucero MV Hondius, que ha causado tres muertes y ocho casos confirmados o sospechosos. Las autoridades sanitarias insisten en que no se trata del inicio de una nueva pandemia.

“Los hantavirus han existido durante bastante tiempo. Esto no es el comienzo de una pandemia de covid, es un brote que vemos en un barco”, advirtió Maria Van Kerkhove, directora interina del Departamento de Gestión de Amenazas Epidémicas y Pandémicas de la OMS.

La variante identificada es el virus Andes, propio del sur de Sudamérica y el único de su tipo capaz de una transmisión limitada entre humanos. En brotes anteriores, el contagio de persona a persona se ha dado principalmente en contextos de contacto estrecho y prolongado: entre miembros de un mismo hogar, parejas sentimentales y personal sanitario.

Ocho casos y tres fallecidos

La OMS ha confirmado cinco casos positivos y tres sospechosos vinculados al crucero MV Hondius, un buque de expedición polar que cubría la ruta entre Ushuaia (Argentina) y Cabo Verde (África occidental). De los 149 pasajeros a bordo, no se han reportado más pacientes sintomáticos.

Los tres fallecidos son: un hombre neerlandés que murió a bordo el 11 de abril; su esposa, que falleció el 26 de abril en Sudáfrica; y una mujer alemana que murió el 2 de mayo en el barco.

El resto de los infectados han sido evacuados a Sudáfrica, Países Bajos, Suiza y Alemania. Tres permanecen hospitalizados: dos en estado estable y uno en cuidados intensivos en Johannesburgo.

Transmisión y síntomas

Los hantavirus se transmiten principalmente por contacto con roedores infectados o sus excrementos, orina y saliva. La variante Andes, cuyo reservorio es el ratón colilargo (Oligoryzomys longicaudatus), es la única que ha demostrado capacidad de propagarse entre personas en situaciones de cercanía extrema.

Las personas infectadas pueden desarrollar una enfermedad respiratoria grave que requiere cuidados intensivos. El período de incubación puede llegar hasta seis semanas, por lo que la OMS no descarta que aparezcan más casos en los próximos días.

Investigación y países alertados

Las causas del brote están siendo investigadas. Se sabe que los dos primeros casos, antes de abordar el barco, realizaron un viaje de observación de aves en Argentina, Chile y Uruguay, que incluyó visitas a sitios donde habita el ratón colilargo.

Un total de 13 países han sido informados por la OMS de que sus nacionales desembarcaron en la isla de Santa Elena, donde llegó el cuerpo del primer fallecido. Entre ellos figuran Canadá, Dinamarca, Alemania, Países Bajos, Nueva Zelanda, Reino Unido, Estados Unidos y Sudáfrica, entre otros.

El crucero MV Hondius zarpó de Ushuaia el 1 de abril y actualmente se dirige a Tenerife (España), donde se atenderá al resto de los pasajeros y tripulantes.

La OMS evalúa el riesgo para la salud pública como bajo para la población general.

Por RT en español.