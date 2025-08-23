Fortalecidas las santacruceñas en Aniversario 65 de la Federación de Mujeres Cubanas

Santa Cruz del Sur, 23 ago.- Grande es la fortaleza revolucionaria de las santacruceñas en torno a la Federación de Mujeres Cubanas (FMC) en el Aniversario 65 de su creación desde Bloques y Delegaciones, estructuras de base donde la joven membresía trabaja airosa guiada por fundadoras y experimentadas dirigentes para mantener vigente el legado de la eterna presidenta Vilma Espín Guillois.

No hay flaquezas en las que se renuevan ante las actuales dificultades. Se crecen como indetenibles Marianas Grajales, madre de los titánicos Maceos. Es motivador verlas cumplir no sólo las tareas de la organización, también en los frentes de la producción de alimentos y la formación integral de las presentes generaciones desde hogares y centros escolares.

Están activas como dirigentes partidistas y gubernamentales, en sus responsabilidades de técnicas y profesionales en la Salud Pública, la Educación, el Deporte, la Cultura, en sus funciones de cuidadoras de personas vulnerables, barrenderas, recolectoras de materias primas, artesanas, en el sector cuentapropista y en otros tantos imprescindibles quehaceres.

En cada mujer de Santa Cruz del Sur hay un Fidel combativo y vigilante ante las indisciplinas sociales, la corrupción, el delito, los precios abusivos y especulativos, el enfrentamiento a las drogas Son las héroes de estos tiempos. Se mantienen con la guardia en alto y listas para defender permanente a Cuba desde las redes sociales y si es necesario en las invencibles trincheras de verde olivo. (Fotos de archivo y logo de Internet)