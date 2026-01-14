Firman dirigentes cubanos Libro de Condolencias en embajada de Venezuela

La Habana, 14 ene.- El presidente Miguel Díaz-Canel Bermúdez firmó este martes el Libro de Condolencias en Homenaje a los héroes y mártires de Venezuela y Cuba, que ofrendaron sus vidas en defensa de la soberanía de esa hermana nación.

En la embajada de Venezuela en La Habana el mandatario escribió: “Gran dolor e indignación provocó en el pueblo cubano el vil y criminal ataque a la hermana Venezuela y el secuestro del presidente Nicolás Maduro Moros y la compañera Cilia Flores”.

“Expresamos nuestras genuinas y sentidas condolencias, y el homenaje revolucionario a las mujeres y hombres de Venezuela y a los 32 combatientes cubanos que ofrendaron sus vidas en defensa de Venezuela, en defensa de Cuba, en defensa de América Latina y el Caribe”.

“Ante las amenazas del Imperio yanqui ratificamos nuestra lealtad al legado de nuestros próceres, de Fidel y de Chávez”. “Honor y gloria a nuestros héroes. ¡Patria o Muerte! ¡Venceremos! ¡Hasta la victoria siempre!”

Participaron Esteban Lazo Hernández, presidente de Asamblea Nacional; el primer ministro Manuel Marrero Cruz; el secretario de Organización, Roberto Morales Ojeda; el canciller Bruno Rodríguez Parrilla; el jefe del Departamento de Relaciones Internacionales del Comité Central, Emilio Lozada García; y el embajador Orlando Maneiro.

En el Libro, abierto desde el viernes pasado hasta este martes, han firmado autoridades cubanas, miembros del Cuerpo Diplomático y el pueblo de Cuba, conmocionado desde la madrugada del 3 de enero por el ataque criminal y secuestro del presidente Maduro y su compañera Cilia. (Tomado de Radio Cadena Agramonte)