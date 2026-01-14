Serie Nacional: Azucareros mantienen vivo el sueño clasificatorio

El equipo dirigido por Ramón Moré volvió a vestirse de faena grande y firmó su victoria número 37 de la 64 Serie Nacional, resultado que lo mantiene al acecho del último boleto a los cuartos de final, a solo tres pasos de los Vegueros pinareños.

Desde temprano, la novena anaranjada dejó claro que no había espacio para concesiones. En el primer episodio, tras un boleto y un robo de base, Osmán Carucho soltó un imparable que rompió el silencio del estadio y marcó el inicio del asedio.

La ofensiva villaclareña fue creciendo como una tormenta. En el cuarto capítulo, una cadena de batazos consecutivos, encabezados por Lisván Fajardo, y un rodado oportuno de Yenier Montero voltearon definitivamente la balanza ante el abridor Raidel Rodríguez.

Un inning después, el pitcheo camagüeyano naufragó. Entre descontrol, boletos y contactos certeros, los Leopardos fabricaron un racimo demoledor que abrió una brecha insalvable y convirtió el desafío en territorio conquistado.

El sexto acto selló la sentencia. Un doble impulsador de Carucho y un cuadrangular de Cristian Rodríguez, con dos compañeros en circulación, hicieron estallar las gradas y confirmaron que la remontada naranja no es un espejismo, sino una declaración de guerra.

En el octavo episodio llegó el fin de la agonía, cuando un jugador de cuadro tuvo que subir al montículo y Villa Clara volvió a castigar con batazos productores de Cristian Cuellar y Yohan Montenegro.

Desde el montículo, Raidel Alfonso se acreditó su quinto triunfo, tras seis entradas de dominio, con cuatro ponches y solo dos carreras permitidas. Omar David Pérez cerró el telón sin sobresaltos.

Mañana, en el mismo escenario, los Azucareros volverán a medir fuerzas con los Toros, conscientes de que cada juego es una final y de que el tren de los playoffs aún admite un último pasajero. (Tomado de Prensa Latina)

arc/blc