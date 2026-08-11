Autoridades cubanas reciben a delegación deportiva de Santo Domingo 2026

La Habana, 10 ago.- La última parte de la delegación cubana que ocupó la tercera posición en los XXV Juegos Centroamericanos y del Caribe Santo Domingo 2026, integrada por los deportes de atletismo, boxeo, canotaje y levantamiento de pesas, arribó en la madrugada de hoy a la patria, donde fue recibida por autoridades del Partido, gobierno y del deporte.

El acto de recibimiento en el aeropuerto Internacional José Martí estuvo encabezado por Teresa María Amarelle Boué, miembro del Buró Político y secretaria general de la Federación de Mujeres Cubanas (FMC); Inés María Chapman Waugh, vice primera ministra; y Rolando Ernesto Yero Travieso, jefe del Departamento de Atención al Sector Social del Comité Central del Partido Comunista de Cuba.

Además, se encontraban presentes Meyvis Estéves Echavarría, primera secretaria del Comité Nacional de la Unión de Jóvenes Comunistas (UJC), Osvaldo Vento Montiller y Raúl Fornés Valenciano, presidente y vicepresidente primero del Instituto Nacional de Deportes, Educación Física y Recreación (Inder), respectivamente, y María Caridad Colón, miembro del Comité Olímpico Internacional (COI).

En las palabras de bienvenida Yero Travieso transmitió una felicitación a todos los participantes de la mayor de las Antillas en la cita multideportiva dominicana en nombre del Partido, el gobierno y el pueblo cubano, donde con la frente en alto dejaron una vez más el nombre de la patria en lo más digno del pueblo regional.

Han sido días de intensas emociones donde cada prueba fue un testimonio de la fortaleza de nuestro deporte. Durante casi dos semanas con la moral de la que lleva la bandera de la estrella solitaria en el pecho, demostraron al mundo que el espíritu de la generación del Cerro Pelado sigue más viva que nunca en ustedes, expresó.

En representación de los atletas la canoísta, dueña de tres preseas de oro, Yarisleidis Cirilo, destacó: regresamos hoy con la frente bien en alto, con el corazón lleno de orgullo por el honor de haber representado a nuestro heroico país en la cita regional, porque los esfuerzos desplegados en cada jornada fueron inspirados en ese pueblo que resiste y vence a pesar de las dificultades.

En declaraciones a la prensa la pesista Marifélix Sarría, oro en la modalidad de envión en la división de 86 kg, con un registro de 153 kilos, dijo estar muy contenta por estar de regreso a la patria y feliz por el sencillo, pero emotivo recibimiento a la delegación el aeropuerto José Martí. (Tomado de Radio Cadena Agramonte)