Festival de Cine Latinoamericano de Cuba estrecha lazos con Brasil

La Habana, 22 sep.- La directora de Festival Internacional del Nuevo Cine Latino Tania Delgado recibió en la Casa del Festival, en La Habana, al embajador de Brasil en Cuba Christian Vargas, junto al actor y promotor Antonio Grassi.

En el encuentro, Grassi rememoró su participación de en la octava edición del Festival, y en la inauguración de la Escuela Internacional de Cine y Televisión, en diciembre de 1986; junto a Fidel Castro, Gabriel García Márquez, Fernando Birri y otros creadores.

Según el sitio en Facebook del Festival de Cine de La Habana, el embajador brasileño se interesó por el número de obras inscritas desde el gigante sudamericano y la posibilidad de que invitados, realizadores y otros artistas puedan asistir a las jornadas de la edición 46 del evento, a realizarse en esta capital del 4 al 14 de diciembre próximo.

Desde el Festival se sostienen encuentros de trabajo con colaboradores, representantes de instituciones culturales, académicas y cinematográficas para la organización de la próxima cita con el cine latinoamericano y caribeño. (Tomado de Radio Cadena Agramonte)