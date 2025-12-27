Extienden en Santiago de Cuba el uso de la fuerza animal

Santiago de Cuba. – En la oriental provincia de Santiago de Cuba generalizan el uso de la tracción animal en labores de la agricultura, como alternativa ante el déficit de portadores energéticos que atraviesa el país.

En la Unidad Básica de Producción Cooperativa El Alambre, en el municipio santiaguero de San Luis, los animales son utilizados en la preparación de tierra, cultivo, limpia, atenciones culturales y en las diversas áreas de trabajadores vinculados y usufructuarios.

Con 17 yuntas de bueyes empleadas en las labores agrícolas, se garantizó en las últimas semanas la preparación de 40 hectáreas de tierra como parte de las acciones para recuperara los sembrados y la producción de alimentos después del paso del huracán Melissa.

En la unidad El Alambre no se renuncia al empleo del tractos, pero ante la carencia de recursos energéticos la tracción animal se usa de forma complementaria, en dependencia de la potencia requerida por las labores que se van a realizar, la disponibilidad de combustible, condiciones del relieve y extensión de las áreas a cultivar. (Tomado de Radio Reloj)