Revitalizan en Pinar del Río movimiento de arroz popular

Pinar del Río, 27 ago.- El movimiento de arroz popular en Pinar del Río sobrepasa las 7 000 hectáreas en lo que va de año, cifra similar a la que se cosecha en el llamado sector especializado.

Ello demuestra el creciente interés por el cultivo de los más de 2 500 productores identificados en la provincia, quienes en pequeñas parcelas y áreas de autoabastecimiento de entidades siembran casi tanto como la principal empresa productora del grano en el territorio y contribuyen al suministro en mercados y ferias agropecuarias.

“La producción de arroz estuvo alta, pero después tuvo una recaída muy grande, que tocó fondo. Hoy se recupera”, dijo el director de la Empresa Agroindustrial de Granos Los Palacios, Ariel García Pérez.

“Nuestros especialistas asesoran la producción del cereal. El popular, lo cultiva todo el mundo, el maestro, el obrero, el médico, el pequeño agricultor. Ello siempre distinguió a la provincia, aunque en este momento el especializado lo supera en la siembra”, agregó.

García Pérez comentó que “ahora se ve en las cunetas, en los caminos, en cualquier rinconcito. Por lo general, es el arroz de trasplante, la mejor tecnología que existe en Cuba. Cuando usted lo siembra, ya es una planta con un mes de germinada y la lleva a un área preparada, sin competencia de malezas, tiene mayor rendimiento y mejor comportamiento, con menos recursos”. (Tomado de Radio Cadena Agramonte)