Estrenarán Cuba y Vietnam documental “Semillas de felicidad”

La Habana, 2 sep.- Con motivo del aniversario 80 del Día Nacional de la República Socialista de Vietnam, el Canal Caribe, Canal Cubano de Noticias y VTV 1, Canal de la televisión vietnamita, estrenarán la producción audiovisual “Semillas de felicidad” que recoge historias de vida de vietnamitas y cubanos que se han hermanado en Los Palacios, Pinar del Río, en la siembra del arroz.

El largometraje de VTV “Semillas de felicidad” -de una hora de duración- se transmitirá en simultáneo en ambos países en conmemoración de la fecha patria vietnamita. El estreno será el 2 de septiembre a las 8 y 10 de la noche hora de Vietnam a través de VTV 1, y a las 9 y 10 de la mañana del propio día en el Canal Caribe.

“Semillas de felicidad” recrea el trabajo en Cuba de un grupo de agricultores vietnamitas, quienes aportan en Los Palacios sus experiencias en la siembra de variedades especiales de arroz, incluido la semilla CT16.

Con la colaboración en Cuba de Naturaleza Secreta y el apoyo del Instituto de Información y Comunicación Social, así como del Ministerio de la Agricultura y la Embajada de Vietnam en La Habana, el largometraje vietnamita testimonia la hermandad entre cubanos y vietnamitas, pueblos que han estado justos, codo a codo, en momentos difíciles.

A través de la historia de los granos de arroz, la película muestra a Vietnam no sólo como el principal país exportador de arroz del mundo, sino también como una nación dispuesta a compartir conocimientos y experiencias, desde la solidaridad, en función de la soberanía alimentaria de Cuba y la construcción de una nación próspera y sostenible.

Tu Luong, director del Centro de Televisión de Vietnam en Ciudad Ho Chi Minh, quien participó de la realización de “Semillas de Felicidad”, afirmó que la transmisión de este especial de VTV es aún más significativa cuando los valores de independencia, libertad y felicidad que Vietnam ganó hace 80 años, aún irradian al mundo.

Con su narrativa cinematográfica directa y sentida, junto con una elaborada fotografía, imágenes, música y materiales históricos de archivo, el largometraje promete una experiencia emotiva, humana y significativa en el Día Nacional de la República Socialista de Vietnam. (Tomado de Radio Cadena Agramonte)