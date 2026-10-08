España llora muerte de Maricarmen, símbolo de vivienda

Madrid, 8 oct.- El tema del derecho a la vivienda ha provocado en los últimos días un choque político en el Congreso de Diputados de España, que derivó en el llamado a elecciones generales y hoy el luto popular.

Pero nada de esto hubiese sido posible sin Maricarmen Abalos, la anciana de 87 años fallecida ayer en un hospital de Madrid, tras ser desahuciada por culpa del fondo buitre Urbagestión el pasado 23 de septiembre.

Maricarmen devino símbolo de la reivindicación por la vivienda de numerosas personas, hasta generar una movilización promovida por el sindicato de Inquilinas, con acampada en plena Puerta del Sol de Madrid.

El daño físico y moral a Maricarmen, que llevaba 70 años viviendo en su apartamento heredado en alquiler de sus padres, terminó por costarle la vida. Falleció en un hospital madrileño a donde fue conducida luego de ser desalojada de su casa por la policía.

“Seguiremos movilizadas, por una vivienda digna y en memoria de Maricarmen. Iremos a la huelga general el 11 de noviembre, porque la sociedad española necesita de mejores políticos”, declaró Alicia del Río, portavoz nacional del gremio de Inquilinas.

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, difundió en redes sociales una nota de pesar por el deceso de Maricarmen y varios ministros destacaron que los dos decretos de viviendas de nuevo aprobados, deben servir de homenaje a la fallecida y a otras tantas personas bajo peligro de desalojo.

Aunque el clamor general es de respeto y pesar por la desaparición física de Maricarmen, el hecho llevó a enfrentamientos en Madrid entre la derecha en el poder de la capital española, y la izquierda.

El alcalde de Madrid, José Martínez Almeida llamó a la izquierda a “no instrumentalizar” la muerte de Maricarmen para propósitos electorales, al tiempo que Mas Madrid y los socialistas del PSOE pararon el pleno del Ayuntamiento con carteles y un minuto de silencio impuesto por lo ocurrido a la anciana.

Después de convocar a los comicios generales el 29 de noviembre, Sánchez impulsó en el Consejo de Ministros los dos decretos que fueron tumbados por la derecha, con “mejoras técnicas”. El primero ya entró en vigencia este jueves y espera su convalidación por la Diputación Permanente.

Como quiera que fueron disueltas esta semana las Cortes (Parlamento), las facultades para refrendar los decretos quedan en manos de la Diputación Permanente, en su papel de sustituto en situaciones especiales.

En tal caso, no serán relevantes los votos contrarios del conservador Partido Popular (PP), la ultraderecha de Voz y los independentistas catalanes de derecha de Junts, ya que la mayoría sería ajustada 35-34 favorable a los designios del Ejecutivo.

“Es imperioso intervenir el mercado de la vivienda y es lo que estamos haciendo. Este Gobierno ni tira la toalla ni dejamos tirada a la gente. No vamos a permitir que haya un desahucio más», sentenció Sánchez.

Sin embargo, la ultraderecha de Vox y de forma similar el PP, acusaron a Sánchez de “hacer una cacicada”, al tratar de implementar iniciativas con un estamento parlamentario reducido como es la Diputación Permanente.

EL deterioro progresivo de la salud de Maricarmen Abalos, varias veces al borde del desahucio, hasta que se concretó el 23 de septiembre, tiene un impacto tremendo en la sociedad española.

Visto de diferentes maneras, su caso quedará en la historia y aunque seguramente no será decisivo en las elecciones generales, su influencia de cualquier forma marca un punto de inflexión en España. (Tomado de Prensa Latina)