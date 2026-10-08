Vinculan comunicación a proyecto agroalimentario en Camagüey

Camagüey, 8 oct.- Estudiantes de la carrera de Periodismo de la Facultad de Lenguas y Comunicación, y periodistas de la Dirección de Comunicación Institucional de la Universidad de Camagüey (UC) Ignacio Agramonte Loynaz, intervienen en el proyecto internacional Caproca II, Apoyo a la seguridad alimentaria y nutricional en dos municipios camagüeyanos y con enfoque de género y generacional.

La UC en Facebook informó que los coordinadores en Camagüey explicaron, en un reciente encuentro, las características y objetivos del proyecto, en el cual el Ministerio de la Agricultura asume la responsabilidad de la acción de cooperación, en tanto la Asociación Cubana de Producción Animal actúa como entidad ejecutora nacional y por la parte extranjera figura la Organización Italiana de Cooperación para el Desarrollo de los Países Emergentes.

El proyecto, agrega la fuente, prevé mejorar la seguridad alimentaria y nutricional en 20 fincas de los municipios de Guáimaro y Jimaguayú, a partir de una agricultura familiar resiliente y con un enfoque de género.

Desde la comunicación tendrán mayor visibilidad los resultados y las buenas prácticas en las fincas seleccionadas, a través de encuestas, testimonios, entrevistas, fotografías, videos y otros productos comunicativos.

Caproca II, precisa esa plataforma digital, tiene como novedad la participación directa de varias instituciones que también serán beneficiarias, entre las que destaca la UC, no solo especialistas en el área de la Comunicación, sino también, con investigadores de las Ciencias Agropecuarias, Ciencias Aplicadas y de las temáticas de género. (Texto: Agencia Cubana de Noticias) (Tomado de Radio Cadena Agramonte)