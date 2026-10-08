Cultura camagüeyana intensifica propuestas hasta el 20 de octubre

Camagüey, 8 oct.- Generar un debate sistemático entre las artes y los públicos, y con ello elevar la sensibilidad y el civismo, son prioridades del accionar del sector artístico en la provincia, unido nuevamente para conmemorar la Jornada de la Cultura Cubana.

Kenny Ortigas Guerrero, director de Cultura en la provincia, destacó la participación de las instituciones de la enseñanza artística y el protagonismo del movimiento de artistas aficionados en aras de promover espacios de intercambio teórico y diálogo sobre la política cultural de la nación como escenarios vitales para enriquecer la labor de creadores y públicos.

Entre las principales motivaciones locales de la jornada están el aniversario 40 de la Asociación Hermanos Saíz (AHS) y 22 de la Brigada de Instructores de Arte José Martí.

Xavier Carmenantes, presidente de la filial lugareña de la AHS, precisó que entre las actividades de celebración está el Festival de Trova Canto Adentro, con la presencia de creadores de varias regiones del país, e intercambios con Miembros de Honor y Maestros de Juventudes de la localidad, incluida la entrega de este último reconocimiento a la maitre Regina María Balaguer Sánchez, directora del Ballet de Camagüey.

Precisamente la compañía se presentará en el Teatro Avellaneda de la Ciudad de los Tinajones, los días 10 y 11; también habrá propuestas musicales, literarias y de las artes escénicas en espacios públicos, barrios e instituciones culturales.

Cada 20 de octubre se conmemora el Día de la Cultura Cubana como homenaje a la primera vez que se entonara el Himno de Bayamo. (Texto y foto: Diosmel Galano Oliver/Radio Cadena Agramonte)