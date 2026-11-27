La Habana, 27 nov.- La selección cubana de beisbol Sub-12 años venció este jueves 3-2 al anfitrión cuadro de República Dominicana, en el Campeonato Panamericano, y logró el añorado boleto para la Copa Mundial Taipéi de China 2027.

Según reflejó el sitio web del certamen, fue Tayler Ruiz la figura preponderante sobre la grama del Complejo Deportivo IPL Academy-Stadium 2, tanto con su bate oportuno, como con sus indescifrables envíos en rol de relevista, desde bien temprano en el juego.

El elenco local abrió el pizarrón en el segundo inning, por jit remolcador de Ángel Leiba frente al abridor Miguel Alfredo Calderón, quien explotó sin sacar out en ese episodio.

Pero en el tercer acto, Ruiz pegó su tercer jonrón del torneo, ahora con un corredor en base, y puso delante a Cuba (2-1).

Los quisqueyanos no se amilanaron y se mantuvieron en el pulso, e igualaron el marcador en el quinto episodio, apoyados en sencillo, wild pitch de Ruiz y un elevado de sacrificio.

La anotación del triunfo cubano llegó en el sexto inning. El receptor Delvys Sánchez conectó doblete, y más tarde anotó por un un lanzamiento descontrolado del relevista Isaury Mejía.

Ruiz se acreditó la victoria con sólido rescate de 4.1 entradas, con apenas una anotación y seis ponches. Alex Ruiz sacó los últimos dos outs y logró el punto por juego salvado.

Con este resultado, la escuadra del mentor Vladimir Vargas finalizó la fase de Súper Ronda en tercer lugar, con saldo positivo de 3-2 y mañana disputará la medalla de bronce contra el elenco de Venezuela, que culminó en cuarto peldaño. Por el oro lidiarán Estados Unidos y México. (Tomado de JIT) (Foto: Guillermo Yáber)