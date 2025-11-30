Entregan el premio «Ítalo Calvino»

La Habana, Cuba. – En el contexto de la Semana de la Cultura Italiana en Cuba, en la Unión de Escritores y Artistas de Cuba (UNEAC) se entregó el premio Ítalo Calvino a Ernesto Pérez Castillo, por su novela inédita Mentir desde La Habana.

Ese lauro es convocado por la UNEAC junto a la Asociación Cultural Recreativa Italiana ARCI y la ONG ARCS, y al acto asistieron, entre otros, el ministro de Cultura, Alpidio Alonso, y la embajadora de Italia, Simona De Martino.

Para hoy se anuncia una visita a talleres y espacios restaurados a través de años de cooperación del país europeo con la Oficina del Historiador de la Ciudad de La Habana, para preservar sus bienes patrimoniales, revitalizar oficios tradicionales y apoyar la formación profesional.

El recorrido comenzará en el Colegio de Santa Clara para las artes y los oficios de la restauración de Cuba y el Caribe, y culminará en el Gabinete de Arqueología. (Tomado de Radio Reloj)