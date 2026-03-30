Festival musical Piña Colada alista para abril su edición 23 en Cuba

La Habana, 30 mar.- En este Festival Piña Colada la arista comunitaria tendrá prioridad, subrayó el cantautor Arnaldo Rodríguez sobre los preparativos para el evento, que tendrá lugar en abril en la central provincia de Ciego de Ávila.

El músico, presidente del Festival y director de la agrupación Arnaldo y su Talismán, enfatizó en televisión nacional que el reajuste del programa de la edición 23 no implica un descenso en el nivel de la calidad artística.

Este año, la iniciativa cultural se desarrollará del 2 al 5 de abril bajo el slogan Cultura, tradición y modernidad y rendirá homenaje al aniversario 40 de la Asociación Hermanos Saíz (AHS), a la Unión de Jóvenes Comunistas, la Organización de Pioneros José Martí y a la intérprete avileña Lucy Safont.

La provincia se prepara para acoger la jornada en el Teatro Principal de la ciudad, como escenario central, al que se suman las sedes provinciales de la AHS, la Unión de Escritores y Artistas de Cuba, Artex, el centro cultural Patio El Mulato Acelerao, el Teatro Reguero de Morón, entre otros espacios.

Es una edición reducida, atemperada a las circunstancias que estamos viviendo, pero lo que si nos propusimos todos los involucrados es que no haya apagón cultural, reafirmó Rodríguez.

La iniciativa comenzará en la ciudad de Morón con el desfile El Águila de la Trocha, un homenaje a las tradiciones y la identidad cultural de la provincia.

Entre los artistas invitados a este Piña Colada figuran Niurka Reyes, el dúo Buena Fe, Nelson Valdés, el Kíkiri de Cisneros y Santa Masiel, por solo citar algunos nombres; además se realizará la esperada cruzada cultural Latir avileño.

Arnaldo Rodriguez confirmó que, dada la situación que afronta el país, se pospone para el mes de agosto la realización del X Simposio Música y Juventud; sin embargo, se prevén algunos espacios de debate.

Queremos que la cultura siga siendo una luz para nuestra gente en medio de los desafíos; vamos a mantener la cultura de Ciego de Ávila y de Cuba encendidas, finalizó el músico. (Tomado de Radio Cadena Agramonte)