Cubanos con triunfos iniciales en ajedrez de Benidorm

La Habana.- VICTORIAS de tres de los cuatro cubanos que intervienen marcaron el inicio del Festival Internacional de Ajedrez Hotel Gran Bali de Benidorm, en España, que en su grupo principal tiene 206 concursantes de 41 países.

Llevando piezas negras el líder del ranking en la Isla, Carlos Daniel Albornoz, derrotó al anfitrión Francisco Javier Jiménez en 31 movidas de una apertura Inglesa y similar resultado consiguió Ernesto Fernández como contrario del también local Miguel Álvarez.

Ese duelo se definió en 47 lances de otra apertura Inglesa y ahora ambos ganadores integran una vanguardia de 82 inquilinos, en la que igualmente se instaló Leancy Fernández con triunfo sobre el alemán Dominik Damian Valledor.

Con tablas resolvió su debut Maritza Arribas, que se las vio con el turco Orkun Dizdar y enfrentará en su próxima salida al francés David Maloberti.

Albornoz tendrá tablero por medio al español Daniel Navarro, mientras Ernesto lo hará ante el sueco Pether Olsson. Ambos duelos parecen poco complicados para que los cubanos consigan sus segundos éxitos. Leancy pudiera verse un poco más exigida como oponente de Alejandro Domingo, otro jugador de casa.

El certamen se jugará a nueve rondas por el sistema Suizo y como parte de todo el Festival en la misma sede tendrán acciones la XVI Copa de España de Ajedrez por Equipos, la edición 20 del torneo de nuevas generaciones y el campeonato nacional Blitz de parejas mixtas. (Tomado de Jit)