Pakistán reafirma apoyo a palestinos y condena crímenes de Israel

En sus mensajes, el presidente Asif Ali Zardari y el primer ministro Shehbaz Sharif expresaron la firme postura de Pakistán de apoyar firmemente a ese pueblo, que sufre, ocasionado por Israel, uno de los mayores genocidios de la historia contemporánea.

Zardari afirmó que el apoyo de Pakistán se basa en los valores universales de dignidad humana, equidad y justicia.

Señaló que su país ha condenado sistemáticamente las atrocidades cometidas por las fuerzas de ocupación israelíes en Gaza y ha alzado su voz en defensa de los derechos palestinos en todos los foros internacionales.

El jefe de Estado reafirmó que Pakistán seguirá brindando todo el apoyo político, diplomático, humanitario y moral posible a sus hermanos y hermanas palestinos.

Mientras, el primer ministro Shehbaz Sharif remarcó que el pueblo palestino ha sufrido una de las tragedias humanas más devastadoras de la era moderna.

Su valentía, añadió, refleja el indomable espíritu humano en la búsqueda de la justicia y la libertad.

También aseguró que su país mantiene su compromiso con una solución justa, integral y duradera para la cuestión palestina, basada en las resoluciones pertinentes del Consejo de Seguridad de Naciones Unidas y la Asamblea General.

Agregó que Pakistán apoya a los palestinos en su lucha, resiliencia y legítima aspiración a la libertad, la dignidad y la paz. (Tomado de Prensa Latina)