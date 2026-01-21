Empresa de Camagüey comprometida con el legado de Fidel (+ Fotos)

Camagüey, 210 ene.- La Empresa Provincial de Bebidas y Refrescos (Ember) se convirtió en el primer colectivo, de los 10 previstos en el país, en recibir la Placa Centenario de Fidel como parte del programa de actividades por el aniversario 55 de la creación de esa organización sindical, a celebrarse el venidero 25 de enero.

Con la presencia del titular del Ministerio de la Industria Alimentaria (Minal), Alberto López Díaz; y el secretario general del sindicato, Jorge Luis Fajardo; se entregó el reconocimiento que responde al cumplimiento de los planes de eficiencia y productividad de bebidas alcohólicas, vinos, refrescos, vinagres y otros surtidos esenciales que impactan directamente en la economía y en la vida cotidiana de la población.

El colectivo -cuatro años Vanguardia Nacional- destaca por los vínculos con los nuevos actores económicos como la Mipyme Dpis para la adquisición de envases, tapas, alcohol y producciones cooperadas. De igual manera PROCAVAR S.R.L, en la UEB de Florida, que asume la tecnología que se pondrá en funcionamiento próximamente y la reconstrucción del inmueble.

Entre los resultados Liuven Veloz González, director de la Ember en Camagüey, ponderó la prevención y control interno, la categoría de Relevante obtenida recientemente en el fórum a nivel nacional y el crecimiento en todos los surtidos.

Aún son insuficientes, añadió el titular del ramo López Díaz, pero se aprecia sentido de pertenencia y soluciones en aras de satisfacer las demandas de la población, prácticas que se deben generalizar en el resto de las entidades del Minal de la provincia y el país.

Habló, además, de la importancia de los encadenamientos con el sector no estatal, los ingresos en divisas para avanzar y dinamizar la empresa, claves en este 2026 para corregir distorsiones y reimpulsarla economía. la economía. (Tomado de Radio Cadena Agramonte)