Díaz-Canel sostuvo encuentro con el ministro del Interior de la Federación de Rusia

La Habana, 21 ene.- De “una enorme significación” por “el momento en que se hace”, calificó el Primer Secretario del Comité Central del Partido y Presidente de la República, Miguel Díaz-Canel Bermúdez, la visita del General de la Policía Vladimir Alexandorovich Kolokoltsev, ministro del Interior de Rusia, y la delegación que lo acompaña.

“Muchas gracias por estar en Cuba”, expresó el mandatario a Kolokoltsev al saludarlo en el pórtico del salón de reuniones del Palacio de la Revolución, donde ambas delegaciones sostuvieron conversaciones, a la vez que el alto militar de la Federación de Rusia le expresó su satisfacción por estar nuevamente en la Isla, donde tiene amigos entrañables.

Esta visita —añadió Díaz-Canel— es una expresión más de toda la sensibilidad de la Federación de Rusia, del partido, del gobierno, de las instituciones armadas y de usted. Hay sensibilidad, comprensión de nuestra situación, y disposición a la ayuda y la cooperación.

El Jefe de Estado subrayó la relevancia de la estancia del Ministro del Interior ruso y sus compañeros para intercambiar sobre la compleja situación mundial, en el área de América Latina y el Caribe y en particular de Cuba.

Recordó que en la anterior visita del general Vladimir Alexandorovich Kolokoltsev, en noviembre de 2023, nuestro país enfrentaba el recrudecimiento del bloqueo, una amplia campaña de intoxicación mediática y los impactos por su inclusión en la espuria lista de países supuestamente patrocinadores del terrorismo. Todo eso —señaló— ahora se mantiene, pero con mayor complejidad y una situación muy impactada por los sucesos del 3 de enero.

En el encuentro entre el Primer Secretario del Comité Central del Partido y Presidente de la República, Miguel Díaz-Canel Bermúdez, y el General de la Policía Vladimir Alexandorovich Kolokoltsev, ministro del Interior de la Federación de Rusia, participó el General de Cuerpo de Ejército Lázaro Alberto Álvarez Casas, ministro del Interior, y el General de Brigada Jesús Burón Tabit, viceministro, entre otros jefes del Ministerio del Interior.

Por la parte rusa asistieron, Víctor Koronelli, embajador de la Federación de Rusia en Cuba, y el General Mayor de Servicios Internos, Alexandr A. Nikolaev, jefe de Secretaría del Ministro, entre otros altos oficiales de la institución. (Tomado de Radio Cadena Agramonte)