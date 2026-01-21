Leones y Cachorros ganan primer pulso en play off de 64 SNB

La Habana.- LEONES de Industriales superó 4×2 a Huracanes de Mayabeque y Cahorros de Holguín 6×3 a Cazadores de Artemisa, al iniciarse los cuartos de final de la 64 Serie Nacional de Beisbol.

En el Estadio Nelson Fernández, el cotejo llegó al noveno episodio con ventaja de 2×1 del local cuadro mayabequense, ambas carreras propulsadas por el inicialista Xiam Vega ante los envíos de Raymond Figueredo.

Pero una rebelión de los leones contra los relevistas Luis Miguel Vázquez y Marlon Vega, en el noveno acto, no frenó hasta facturar racimo de tres anotaciones. Doblete del zurdo Yosvany Peñalver con bases llenas resultó el batazo clave.

Rafael Orlando Perdomo, de buen rescate con bases llenas en el octavo inning, sacó los tres out del cierre para acreditarse el triunfo.

Vega sacó la Teammate 190 del parque en el quinto episodio -primer imparable de los huracanes ante Figueredo- y Yasiel Santoya le imitó en el séptimo frente a Yadián Martínez.

Ambos conjuntos efectuarán este miércoles el segundo enfrentamiento en el mismo escenario. Reemberto Barreto abrirá por los capitalinos y José Ignacio Bermúdez lo hará por los huracanes.

Y en el siempre abarrotado parque Calixto García, el juego llegó igualado (3×3) al final del séptimo acto, en el cual los locales cachorros concretaron las tres anotaciones decisivas.

Después de dos outs, un costoso error del torpedero Dainel López y tres jits consecutivos contra el relevista Israel Sánchez -incluido doble de Lázaro Cedeño, remolcador de dos carreras-, dictaron sentencia favorable al cuadro del mentor Lugdis Pineda.

Por los nororientales hubo cuadrangulares de Yasiel González y Ernesto Torres. Séptimo triunfo del rescatista José Miguel Rodríguez y cuarto salvamento de Frank Navarro.

Para el segundo cotejo escalarán al montículo Yusmel Velázquez (HOL) y el zurdo artemiseño Geonel Gutiérrez. Este miércoles se iniciarán los dos restantes play off.

En su feudo del Estadio Julio Antonio Mella, el monarca exponente Leñadores de Las Tunas, recibirá a los Azucareros de Villa Clara, con un duelo de derechos entre Yosmel Garcés (LTU), líder en victorias de la fase regular, y Randy Cueto (VCL).

Y Cocodrilos de Matanzas será anfitrión de Gallos de Sancti Spíritus en el parque Victoria de Girón. El zurdo Yoanni Yera abrirá por los saurios y Carlos Michel Benavides escalará la lomita por los gallos. (Tomado de Jit)