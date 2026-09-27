Efectúan Día Territorial de la Defensa en Santa Cruz del Sur

Santa Cruz del Sur, 26 sep.- Sin sentido guerrerista pero con la decisión de continuar la preparación para hostigar al enemigo si intenta cumplir sus continuas amenazas de agresión, se efectuó este viernes el Día Territorial de la Defensa en Santa Cruz del Sur en homenaje a los 33 rebeldes de la Columna 11 Cándido González caídos hace 68 años en traicionera emboscada en el lugar conocido por Pino Tres.

Con la presencia de los integrantes del Consejo de Defensa Municipal (CDM), de sector militar de las Fuerzas Armadas Revolucionarias (FAR), grupos y subgrupos y representantes de organismos y entidades, dió inicio la jornada en la Zona de Defensa (ZD) 301306 con el ejercicio táctico desarrollado por el grupo de fuego móvil, integrado por escopeteros para el derribo de drones al servicio de la fuerza adversaria.

De inmediato se produjo el rescate de heridos por miembros voluntarios de la Cruz Roja. Mientras que el servicio de necrosis de Comunales se encargó de la identificación de los revolucionarios fallecidos en batalla frontal con el enemigo, para su posterior enterramiento.

De gran importancia resultó la clase combinada de arme y desarme del fusil AKM y el uso adecuado de la careta antigas filtrante para la protección en lugares contaminados con gases químicos, donde estuvieron presentes un grupo de estudiantes del preuniversitario Henry Reeve.

Por su parte en el puesto de mando de la ZD se orientó mantener la labor política ideológica con la población, la distribución de agua potable y alimentos, la vigilancia revolucionaria para impedir delitos en las cuadras, centros laborales y el robo de aceite dieléctrico en transformadores, entre otros temas.

Antes de que concluyera el Día Territorial de la Defensa en Santa Cruz del Sur, se entregó reconocimiento a la Zona de Defensa 301306 por su destacada labor. El estímulo moral fue recibido por su presidente Renier de Jesús Fonseca Revolta, director de la Unidad Empresarial de Base (UEB) CULTISUR.

En las palabras de clausura Alexei Prado Prado, presidente del CDM, señaló que ante las amenazas de agresión a Cuba por el Presidente de los Estados Unidos Donald Trump, la preparación para la defensa tiene que continuar para llevar a cabo si es necesario la guerra de todo el pueblo a fin de preservar la Revolución cubana y sus conquistas al precio de cualquier sacrificio.