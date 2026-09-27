Cederistas de pura cepa

La Habana, 27 sep.- Los Comités de defensa de la Revolución (CDR) son «una organización que no pasa de época, sino que constantemente, en cada uno de los momentos del proceso revolucionario, ha estado encontrando cuáles son sus motivaciones, cuáles son sus aspiraciones, cuáles son sus deberes, cuáles son sus actividades, cuáles son sus responsabilidades para aportarle a la defensa de la patria».

Así lo expresó el primer secretario del Comité Central del Partido y presidente de la República, Miguel Díaz-Canel Bermúdez, en el encuentro que sostuvo esta semana con una representación de líderes barriales, jóvenes y veteranos, que han dedicado su vida o están consagrando su quehacer a esta tarea.

Los CDR son «la organización más numerosa que tiene la Revolución», pero a veces, de tanto decir CDR, «no nos damos cuenta de lo que implica el nombre, de que son los Comités de Defensa de la Revolución», donde estamos todos los revolucionarios que defendemos esta patria, expresó el mandatario en una jornada donde compartió con decenas de cederistas destacados del país.

El Jefe de Estado escuchó las evaluaciones, las impresiones, la visión que ellas y ellos tienen de la participación en las organizaciones de base y el desarrollo de los procesos que se están llevando a cabo en el país, como el movimiento participativo Mi Barrio por la Patria, una iniciativa que surgió desde la Asamblea Nacional del Poder Popular; la Red Juvenil Comunitaria, liderada por la UJC, y la discusión e implementación de las 176 Transformaciones Económicas y Sociales en la comunidad.

Son procesos -explicó- de los que son protagonistas los CDR, el movimiento sindical al que pertenecen todos los trabajadores y trabajadoras que tienen su vida cotidiana en las comunidades, la ANAP en los asentamientos campesinos y en las ciudades donde están presentes, entre otras organizaciones.

Y es que los barrios -definió el Presidente cubano- son «el principal escenario de la Revolución. Si el barrio funciona bien, si la comunidad funciona bien, funciona bien el municipio; si el municipio funciona bien, funciona bien la provincia; si la provincia funciona bien, funciona bien el país», aseguró.

Es en el barrio -conceptuó- «donde tenemos las posibilidades de integrar, de aglutinar todo el talento de nuestro pueblo, de coordinar los esfuerzos de todas las instituciones revolucionarias, de todos los actores económicos, sean del sector estatal como del sector no estatal, para crear los sistemas productivos locales desde la comunidad, que tienen que dar respuesta económica y que tienen que apoyar en las transformaciones económicas y sociales que estamos viviendo».

El barrio -dijo- también es el espacio «donde con solidaridad estamos llegando a los vulnerables, a las personas que más necesitan el aliento en medio de un apagón, al viejito que vive solo, al jubilado que lo dio todo por la Revolución y ahora hay que apoyarlo».

El Primer Secretario del Comité Central del Partido y Presidente de la República estuvo acompañado en el encuentro por el miembro del Buró Político y secretario de Organización del Comité Central, Roberto Morales Ojeda, y por el Héroe de la República y coordinador nacional de los CDR, Gerardo Hernández Nordelo.

En un análisis del desarrollo del movimiento Mi Barrio por la Patria y del trabajo de la Red Juvenil Comunitaria, que tienen en su centro y protagonismo a la comunidad, y por tanto a los CDR, Díaz-Canel ponderó los resultados que progresivamente se van obteniendo, a la vez que pidió a los líderes cederistas, cuadra por cuadra, poner el máximo empeño en el análisis e implementación en las comunidades de las Transformaciones Económicas y Sociales.

Después de haber discutido las transformaciones con la militancia del Partido y de la Juventud, ahora -expuso- vamos a ir a dos procesos decisivos para su implementación, el de la discusión con los trabajadores y el del debate con las personas en la comunidad.

¿Y por qué es importante esta discusión en la comunidad? -señaló-. Porque -explicó- varias de estas transformaciones tienen su expresión en la comunidad, donde hay que implementar varios de sus ejes, como los que tienen que ver con la defensa de la justicia social, con la atención a las vulnerabilidades, con la manera en que redistribuimos la riqueza que seamos capaces de crear, con la participación y el control popular.

Son estos -enfatizó- «elementos que hay que discutir en la comunidad y que nos van a permitir esclarecer muchas de las dudas y demostrar por qué esas transformaciones son para avanzar en la construcción socialista», porque aquí -explicó- «está el reto que tenemos de seguir avanzando en la construcción socialista en medio de las adversidades y las limitaciones que se nos imponen».

CEDERISTAS DE CONVICCIÓN Y DE HECHOS

El encuentro del Primer Secretario del Comité Central del Partido y Presidente de la República con una representación de cederistas en vísperas del 66 aniversario de la creación por el Comandante en Jefe Fidel Castro Ruz de los CDR sirvió de amplio intercambio entre veteranos y jóvenes dirigentes de las organizaciones de base.

Xiomara Silvia Mercantleti Rodríguez, tunera presidenta de su CDR desde hace 45 años, es en su propio decir «una negra hija de un constructor y un ama de casa, que cumplió el sueño de sus padres de convertirse en una profesional y ser máster en Ciencias».

Soy un ejemplo -dijo- de eso que le duele a nuestros enemigos, de que los pobres hayamos llegado hasta aquí y hasta podamos conversar, como ahora, con nuestro presidente.

Xiomara celebró ser parte de una organización que ya cumple 66 años, que es la más grande de Cuba y que se mantiene en pie. «Somos los cederistas de pura cepa, porque somos la gente de los barrios», sentenció. Los que, como en mi zona de los CDR, estamos trabajando en la comunidad en todos los procesos que se están desarrollando en los lugares donde vivimos.

Carlos Luis Abreu Junco, director de una empresa constructora holguinera y que fue condecorado esta semana con la Distinción 28 de Septiembre por su condición de cederista destacado y comprometido con las comunidades de Mayarí, explicó, a partir de su propio quehacer, cómo desde las entidades económicas tiene que existir un alto compromiso con la gente de los barrios, una gran responsabilidad social, porque todos los que son parte de una entidad también son cederistas, patriotas, revolucionarios.

Niurka Moreno Carrero, coordinadora de la Zona 85 de San José de las Lajas, Mayabeque, subrayó los resultados que se están logrando en su comunidad con Mi Barrio por la Patria, movimiento -explicó- que llegó en el momento oportuno para continuar la transformación de los barrios a partir de sus tres frentes, Barrio Seguro, Barrio Participativo y Barrio Productivo.

Alain Pérez Verdecia es un cuentapropista y cederista destacado que a partir de su emprendimiento ha desarrollado una amplia labor social en el barrio habanero de Mantilla, entre ellas el proyecto Campeón de Cuba, que tiene como figura central al pentacampeón olímpico Mijaín López, quien de forma sistemática va a la comunidad para apoyar la iniciativa y conversar con niñas, niños y adolescentes que disfrutan del complejo recreativo que ha hecho el proyecto.

Desde hace 20 años Alain es presidente de su CDR. Su compromiso con la comunidad, como cuentapropista, se extiende por muchos años, incluyendo las acciones solidarias durante la pandemia de COVID-19, cuando a pesar de las limitaciones y restricciones repararon cinco consultorios médicos, tres escuelas y la farmacia de la zona, entre otros gestos en beneficio de los habitantes de Mantilla.

El septuagenario santiaguero José Ramón Saavedra habló sobre las iniciativas que se han generado en el consejo popular Sueños, donde su azotea se convirtió en un eficaz y productivo organopónico que ha sido replicado por muchos vecinos tanto del barrio como de Santiago de Cuba.

LA DECISIÓN ES SEGUIR AVANZANDO EN REVOLUCIÓN

En el resumen del intercambio con unos 80 cederistas destacados del país, el Primer Secretario del Comité Central del Partido y Presidente de la República, Miguel Díaz-Canel Bermúdez, expresó no tener ninguna duda del aporte que los CDR hacen en las actuales circunstancias que atraviesa el país.

«Aunque sabemos que estamos llenos de dificultades, llenos de complejidades, ustedes -les dijo- son una vanguardia. Y con los sentimientos que han expresado aquí, sus ideas, sus convicciones, sus compromisos, uno ve el reflejo de lo mejor de los valores que hay en nuestro pueblo, que hay en nuestras comunidades y que tienen que ver mucho con la decisión de defender la Revolución, con el patriotismo, el antiimperialismo, la solidaridad entre vecinos y la decisión de seguir avanzando en la Revolución».

Por eso creo -señaló- que este encuentro ha sido muy importante, «sobre todo porque un aniversario como este, que se nos acerca el próximo 28 de septiembre, tiene que ser motivación para recordar toda la historia que ha marcado la organización».

Los CDR -definió Díaz-Canel Bermúdez- son “una organización muy original, muy propia de la Revolución cubana, y precisamente es un aniversario que vamos a conmemorar en el año del Centenario del Comandante en Jefe, que fue el que tuvo la visión de crear una organización que nació como defensa de la Revolución”.

«En aquel momento -dijo- nació ante los planes de agresión que había, ante los sabotajes, ante la lucha contra bandidos, en medio de la Campaña de Alfabetización», pero -reflexionó- lo que estamos haciendo hoy, lo que los CDR están haciendo hoy, también es otra manera de defender la Revolución.

¿Todo lo que nos hemos propuesto con el movimiento Mi Barrio por la Patria no es defender la Revolución? -afirmó Díaz-Canel-. ¿Todo lo que tenemos que hacer para implementar las 176 Transformaciones Económicas y Sociales no es defender la Revolución? ¿Continuar vigilando nuestras conquistas en las condiciones de estos tiempos no es defender la Revolución?

“Entonces —señaló— creo que constantemente lo que estamos es reinventándonos, asumiendo ese concepto, ese principio del concepto de Revolución que es tener sentido del momento histórico”.

Y esto -enfatizó- es importante que lo puedan transmitir cuando compartan con sus cederistas, porque hay mucha gente pensando que esta ya es una organización añeja, que no tiene sentido en las condiciones actuales, que no aporta nada. Y es todo lo contrario.

“En momentos tan difíciles como este, como fueron los momentos difíciles en que se constituyeron los CDR, hay muchas cosas por hacer. Entonces vamos a hacer las cosas de este tiempo. Vamos a dar las respuestas desde los CDR, desde la comunidad, que necesita este tiempo”, afirmó Díaz-Canel Bermúdez. (Tomado de Radio Cadena Agramonte)