Dos nadadores cubanos a la gran final del Oceanman 2026

La Habana, 13 nov.- Los cubanos Yoandys Fernández y Claribel Mechoso partieron este jueves a República Dominicana, sede el fin de semana del Campeonato Final Mundial Oceanman 2026 con escenario en Miches, en la provincia de El Seibo.

En la localidad costera del noreste del vecino país concurrirán los mejores especialistas de aguas abiertas del mundo, entre ellos, atletas de élite, medallistas olímpicos y competidores internacionales en uno de los más importantes eventos de la modalidad.

Fernández y Claribel, con amplia experiencia en la disciplina, corresponden a la categoría máster, él en la de 40-50 años y ella de 60-70. Ambos competirán en los cinco kilómetros, según confirmó la propia ondina minutos antes de volar a territorio quisqueyano.

“Estamos contentos de volver a intervenir en un certamen de tanto nivel, que nuestro país tenga presencia es realmente un orgullo y esperamos realizar nuestro mayor esfuerzo y un decoroso papel”, señaló quien fuera nadadora del equipo nacional y luego 27 años entrenadora del elenco juvenil en la escuela Marcelo Salado.

El villaclareño, miembro del Club Náutico de Varadero y multimedallista en certámenes internacionales de aguas abiertas, se ha convertido en uno de los másteres más activos del país en competencias de nivel, el que como Claribel clasificó en sendas paradas anteriores en Islas Margaritas y Miami, respectivamente.

Estos incansables nadadores igual acumulan experiencia en el Gran Retto de Varadero, el Oceanman Cuba en Cayo Santa María y en el tradicional Cruce de la Bahía de Matanzas, entre otros.

Ahora sumarán una competencia de rango mayor con el privilegio de compartir la especial lid con grandes del mundo en una lucha entre brazadas, de economía de esfuerzos, de la mejor colocación y de la resistencia, decisivos para las buenas ubicaciones, pero ante todo en una carrera donde hombres y mujeres derrochan voluntad y pasión por este deporte. (Tomado de la Agencia Cubana de Noticias)