Una mayor y mejor participación de los trabajadores, máxima en pleno del Sindicato de la Educación, la Ciencia y el Deporte

La Habana, 13 nov.- “Los hombres son como los astros. Unos dan luz de sí y otros brillan con la que reciben”. Con esta máxima martiana, y en el marco del aniversario 65 de su constitución, sesionó el Pleno Nacional del Sindicato de la Educación, la Ciencia y el Deporte (SNTECD). Bajo el lema “La educación, la ciencia y el deporte: pilares de la Revolución”, el encuentro trascendió el análisis administrativo para convertirse en un espacio de reafirmación política e ideológica.

Lograr una mayor y mejor participación del movimiento sindical en los procesos sustantivos, desde el aporte y poniendo al descubierto las reservas que tenemos en nuestros colectivos laborales; así como garantizar una mayor calidad de los procesos educativos, científicos y deportivos, constituye el camino a seguir para el SNTECD.

Siguiendo la ruta del Comandante en Jefe Fidel Castro Ruiz cuando definió a la Revolución como «una Revolución de los trabajadores, por los trabajadores y para los trabajadores». El encuentro estuvo presidido por Rolando Ernesto Yero Travieso, jefe del Departamento de Atención al Sector Social del Comité Central del Partido; Osnay Miguel Colina Rodríguez, miembro del Comité Central y secretario general de la Central de Trabajadores de Cuba (CTC); Osvaldo Vento Montiller, presidente del Instituto Nacional de Deportes, Educación Física y Recreación (INDER); Modesto Ricardo Gómez, viceministro primero del Ministerio de Educación Superior; y Nayda Elisa Díaz Luis, secretaria general del SNTECD, junto a otros dirigentes y representantes de organismos del sector.

Las cuentas pendientes del movimiento sindical

Lejos de la autocomplacencia, el informe presentado identificó debilidades estructurales. El movimiento Mi Aporte a la Patria marcha al 96,2%, con 34 200 trabajadores pendientes de eficiencia. “El deber es para cumplir, no es para discutir», sentenció la dirección, al reconocer que, aunque algunas provincias han cumplido porcentualmente, todas están incididas en el indicador.

La sindicalización es otro talón de Aquiles: de 325 667 trabajadores ocupados en la economía, solo el 29,7% está afiliado. Quedan 930 trabajadores sin sindicalizar, además de 2 169 en los nuevos actores económicos (mipymes, cooperativas y trabajadores por cuenta propia) que el sindicato debe incorporar en cuatro actividades fundamentales.

Asimismo, se destacó que en la política de cuadros persisten 47 plazas vacantes y solo 19 reservas en el curso actual, frente a las 35 del anterior, siendo La Habana la provincia de mayor incidencia. Sobre este punto, José Manuel González Vázquez, secretario general del Sindicato Provincial de Cienfuegos, compartió su experiencia: «En octubre teníamos solo 3 de 16 cuadros. Hoy tenemos los 16, y el 65% del liderazgo sindical son jóvenes de 30 a 39 años. No fue fácil, fue todo un año desmontando el sistema de trabajo, pero se ha logrado». Su receta: «responsabilidad y compromiso», insertar jóvenes, prepararlos y darles responsabilidades reales.

Otra de las deficiencias señaladas fue la necesidad de generar contenidos propios para los espacios virtuales. Al respecto, se realizó un llamado a combatir desde la primera línea de batalla que constituyen hoy las redes sociales, frente a los ataques a la Revolución y a sus principales líderes.

Transformar es la palabra de orden

Uno de los momentos más celebrados fue la intervención de Iván José Pérez, director general de la mipyme estatal Agroser Medilabs, la primera y única de su tipo creada en 2022, cuyo socio único es la Universidad de Ciencias Pedagógicas Enrique José Varona.

«Producimos plantas medicinales, las procesamos, el laboratorio las transforma en medicamento y de ahí van a la población», explicó. La entidad tributa al sistema de Salud Pública y este año ha alcanzado los 800 mil 000 frascos de medicamentos. Sin embargo, su mayor impacto trasciende las cifras: desde 2001 la universidad forma a jóvenes en situación de discapacidad intelectual para incorporarlos al trabajo. Hoy, el 47% de los trabajadores de Agroser Medilabs se encuentra en esa condición, «en igualdad de condición como todos los trabajadores, como dice nuestra Carta Magna: con todos y para el bien de todos».

La asamblea: el corazón del sindicato

El dirigente sindical Valeriano Reyes León puso el acento en la transformación de la Asamblea de Afiliados y Trabajadores como la reunión más importante de los colectivos laborales.

“No pensemos que la asamblea es la misma de los años 80, en que cortábamos el trabajo a las 4 y 20 y todo el mundo sentado. Eso es falso. Tenemos trabajadoras a distancia, trabajadores que no tienen con qué moverse”, dijo.

La propuesta es transformar dichas asambleas «en brigada, en departamento, en grupo de trabajo, individualmente si es necesario, pero el trabajador tiene que estar informado, porque ese trabajador informado está comprometido. Si no le damos patrimonio a los trabajadores, no vamos a lograr los objetivos finales: transformar y consolidar nuestro socialismo».

En este sentido, Osnay Miguel Colina Rodríguez recordó que el XIII Congreso de la CTC —celebrado del 11 al 15 de noviembre de 1973— ya hablaba de una democracia sindical. «Fíjense cuánto tiempo ha pasado y nosotros estamos hoy aquí, aún entre todos, buscando respuestas para transformar, pero tiene que empezar por nosotros mismos”, afirmó.

Subrayó que la Ley 189 (Código de Trabajo) garantiza los derechos colectivos e individuales, y que las decisiones más importantes de cada colectivo deben discutirse y aprobarse en la Asamblea General y reflejarse en el Convenio Colectivo.

“Hay que hacer conciencia, el primer cambio es de mentalidad. Debemos adaptar estás 176 transformaciones económicas y sociales de acuerdo a nuestras posibilidades. Es necesario impulsar la producción de alimentos», refirió.

Resistencia creativa frente al cerco y la batalla por la unidad

La jornada contó con la intervención de Rolando Ernesto Yero Travieso, quien realizó un profundo y directo análisis del contexto histórico que enfrenta la nación. Durante su alocución, que precedió a la entrega de condecoraciones, el dirigente del Partido llamó a la vanguardia sindical a no perder la sensibilidad ante los problemas sociales, destacando el rol de proyectos comunitarios y deportivos como Moviendo la Habana, Soñando en Azul o el fomento del futbolito y el judo infantil, que alejan a los jóvenes de la calle.

Yero Travieso fue enfático al señalar los peligros del contexto actual: «Hay un cerco real, nos han ido poniendo trampas y obstáculos. La Revolución no se pierde de un tope, se va perdiendo pedacito a pedacito», alertó. Asimismo, estableció una clara diferencia política: «Muchos de los elementos que se han puesto en las transformaciones económicas y sociales, en otros países se utilizaron como reformas. Nosotros estamos transformando revolucionariamente. Aunque en el diccionario parezca lo mismo, no es lo mismo cuando uno hace la traducción política».

El dirigente convocó a enfrentar los vicios, la espontaneidad y las malas decisiones que atentan contra los valores de la sociedad. «Si en el sector de la salud alguien está vendiendo un servicio… ¿cuántas cosas no pueden estar pasando en un aula?», reflexionó, al tiempo que subrayó que el Partido y el sindicato deben garantizar que la masa trabajadora no se confunda y acompañe el proceso.

Citando el pensamiento de Lázaro Peña, sentenció: «Si no hay asamblea, no hay sindicato. Y si no hay sindicato cumpliendo su misión, no hay Revolución». Además, destacó la decisión política de no detener el curso escolar pese a la contingencia energética: «En una guerra como la que nosotros estamos, facilito se suspenden los cursos. Nosotros decidimos que no lo suspendíamos. Formamos parte de nuestra resistencia creativa. Por lo tanto, estamos obligados a seguir creando».

El reconocimiento al talento y la continuidad

Como colofón de la jornada, y en el marco del aniversario 65 del Sindicato, se entregaron importantes distinciones. Se impuso la Distinción Rafael María de Mendive al Doctor en Ciencias Silvano Merced Len, rector de la Universidad de Ciencias de la Cultura Física y el Deporte Manuel Fajardo. Asimismo, se otorgó la Medalla «Trabajador Internacionalista» a quienes cumplieron misión de solidaridad en otros pueblos.

La secretaria general, Nayda Elisa Díaz Luis, tuvo a su cargo la entrega del Premio «La Estrella Martiana» a Yudith Ramírez Guzmán, José Ernesto Valdés Serrano y Olga Lidia Tapia Iglesias, destacada educadora y jefa de la secretaría del INDER. El emotivo momento incluyó el «Reconocimiento de Familias Educadora» para Yaima Hernández Martínez, directora del municipio Arroyo Naranjo, cuya hija y sobrinas heredaron la vocación pedagógica, demostrando que el magisterio es también un legado de amor, resistencia y compromiso con la Patria. (Tomado de Trabajadores)