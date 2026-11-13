Filme cubano-mexicano Calle 232 obtiene Premio Mariposa de Diamantes

La Habana, 13 nov.- La película cubano-mexicana Calle 232, dirigida por Rudy Mora, obtuvo el Premio Mariposa de Diamantes de la Academia Euroasiática de Artes Cinematográficas, en la categoría de Mejor Filme Internacional No Euroasiático, nuevo reconocimiento a su trayectoria en el circuito cinematográfico del orbe.

Dicha producción, realizada por el Instituto Cubano del Arte e Industria Cinematográficos (ICAIC) y la compañía mexicana DMM Films, con producción de Adriana Moya, aborda el cuidado de las personas mayores, la soledad y los vínculos familiares ante situaciones de vulnerabilidad.

El filme narra la historia de Atila Romero, un reconocido director de cine que, tras padecer una enfermedad que limita sus capacidades intelectuales y físicas, queda en situación de dependencia.

Ante el distanciamiento de familiares y amigos, Abel, un joven que alquila un espacio en su vivienda, decide acompañarlo y asumir su cuidado, aun cuando ello implica posponer sus propios proyectos.

Con guion del propio Rudy Mora, la cinta cuenta con las actuaciones de Jorge Alí, Isabel Santos, Luis Ángel Batista, Chavely Díaz, Laura Moras y Reytel Oro, entre otros intérpretes.

Al conocer el nuevo lauro, Alexis Triana, presidente del ICAIC, felicitó a los realizadores, productores, actores y demás integrantes del equipo, y destacó la significación del reconocimiento para el cine cubano.

Calle 232, que llegó a las salas de la isla en el mes de septiembre, obtuvo anteriormente un premio colateral de la Asociación Quisicuaba durante el 46 Festival Internacional del Nuevo Cine Latinoamericano, por el tratamiento sensible del universo de quienes cuidan a los adultos mayores.

El nuevo galardón se suma al recorrido de esta coproducción, que sitúa en el centro de su argumento temas como la solidaridad, la empatía y la responsabilidad social ante el envejecimiento poblacional, una realidad que plantea crecientes desafíos a las familias y las sociedades. (Tomado de la Agencia Cubana de Noticias)